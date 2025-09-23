Trabajos nocturnos de la Empresa de Aguas en las vías de Feve en Gijón para desatascar un colector atorado
"La complejidad de la tarea y las escasas horas disponibles se prevé que el trabajo se prolongue hasta el fin de semana", señalan
N. M. R.
El equipo de red de la Empresa Municipal de Agua (EMA) de GIjón está realizando trabajos en la conducción de alcantarillado que cruza el ferrocarril en Perchera-La Braña. "Dada la imposibilidad de cortar los tráficos las obras se ejecutan a partir de la medianoche en coordinación con los servicios técnicos de Renfe", señalan desde la empresa municipal.
Las labores de la EMA en esa zona se centran en el desatasco de un colector atorado por el propio balasto de la vía. "Esto produce frecuentes desbordamientos en el entorno de la línea férrea llegando a afectar a la carretera GJ-81 y a la glorieta en la que desemboca. "La complejidad de la tarea y las escasas horas disponibles se prevé que el trabajo se prolongue hasta el fin de semana", rematan las mismas fuentes.
