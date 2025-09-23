Vox reclama eliminar en 2026 la subida de tribunos municipales en Gijón de 2025

La portavoz municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco, señaló esta tarde que su grupo político defiende que los tributos municipales en 2026 vuelvan a los niveles que tenían en 2024, dando marcha atrás a las subidas aplicadas para el año en curso y evitando nuevos incrementos en las ordenanzas fiscales para el próximo año.

"Estamos a favor de la congelación, e incluso rebaja de todos estos precios. Creemos que no debería registrarse ni una sola subida" en las ordenanzas fiscales para 2026 y no sólo eso, sino que Rouco recordó que ya en las ordenanzas fiscales de 2025 se aprobaron incrementos en los precios del Patronato Deportivo Municipal, una subida que "nos consta que generó disconformidad y protestas entre los usuarios", añadió la edil. "El camino más fácil es castigar al gijonés con unos mayores precios por unos servicios que deberían de estar al alcance de todos y no ser objeto de especulación", opinó antes de señalar que lo que Vox defiende es que en las ordenanzas fiscales de 2026 se recuperen las tarifas y precios públicos de las ordenanzas del año 2024, dando marcha atrás a las subidas aplicadas en 2025 y evitando nuevos incrementos.

"Ante un equipo de gobierno que presume de congelar tarifas, recordar que esto llega tarde tras la notable subida ya aplicada el año pasado, a la que nos opusimos frontalmente", insistió.

Rocuo también instó al Ayuntamiento a analizar los costes del servicio de la grúa municipal para tenerlos en cuenta en la tarifa que cobra por la retirada de vehículos, si se quiere aplicar un incremento teniendo en cuenta "el coste real del mismo", "sólo así podrían argumentar a favor de una subida y aunque así fuese, nosotros seguiríamos defendiendo la congelación y disminución del precio de este servicio", añadió.

Bajada o congelación

"En Gijón hay que abogar por la bajada de tasas, no por subidas, y en su defecto por su congelación, pero mejor por la bajada. Con Vox en el gobierno la noticia sería que el Ayuntamiento rebaja sus precios públicos y tasas", dijo antes de afirmar respecto a los socios del gobierno municipal de Foro Asturias y el PP que "hasta ahora no han hecho otra cosa que incumplir con sus compromisos y su programa electoral".

Calle Munuza

Por otro lado, la portavoz municipal de Vox también se refirió a la paralización del proyecto de reforma de la calle Munuza, que "aunque no es definitivo, nos parece una noticia excelente, por cuanto encaja con perfectamente con lo que venimos reclamando al equipo de gobierno en dos plenos municipales".

Sentencia

Rouco también señaló que hoy han conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dado la razón a Vox en la sentencia por la apelación 189/2025. "Cinco magistrados confirman la grosera ilegalidad cometida por el Ayuntamiento de Gijón que deja sin efecto el Plan de Normalización Lingüística".