Uno de los acusados de estafar 14.750 euros a una señora de Gijón evita la expulsión del territorio nacional

La pareja que se enfrentaba a un delito de estafa continuada al hacerse con 14.750 euros de una señora de Gijón ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación. La condena será rebajada de dos años y seis meses que les solicitaban hasta el año y nueve meses

Esta disminución supone que el hombre, de nacionalidad venezolana y que se enfrentaba a la expulsión de territorio nacional, pueda seguir residiendo en el mismo.

En la sesión celebrada en la Audiencia Provincial de Gijón, ambas partes acordaron estas condiciones que fueron aceptadas por la Fiscalía, que modificó dos de los puntos del escrito de acusación.

En un primer momento, el ministerio fiscal afirmaba que el acusado de nacionalidad venezolana no tenía arraigo en el país, por lo que solicitaba que la condena de dos años y seis meses fuera sustituida por la pena de prisión fuera sustituida por su expulsión del territorio nacional durante 6 años. Además, se pedía que fuese ingresado en un centro penitenciario en tanto cuanto se ejecutan los trámites de la expulsión.

Sin embargo, en la vista celebrada en esta mañana se modificó esta condición, expresando que sí que le consta un arraigo en el territorio nacional al mantener una relación con su pareja, la otra acusada, que es de Oviedo.

Ante la nueva condena de un año y nueve meses —con la que se prevé que no entren en prisión—, el hombre esquiva de esta forma la expulsión del territorio nacional. Sin embargo, el nuevo acuerdo eleva la indemnización hasta los 15.000 euros.

Una reforma pagada que no se realizó

Los hechos se remontan a agosto del 2023 cuando un hombre, nacido en Venezuela y sin arraigo en España, y una mujer, nacida en Oviedo, se pusieron en contacto con una mujer de Gijón con el objetivo de reformar su piso y realizar los trámites necesarios para su futura venta. La mujer aceptó sin llegar a firmar ningún documento contractual y les entregó una suma de dinero.

Meses más tarde, en octubre, se volvieron a poner en contacto con ella y le aseguraron de nuevo que se encargarían de los trámites necesarios para que comprara el piso en el que vivía en régimen de alquiler, por lo que volvieron a requerirle una nueva cantidad de dinero.

En total, la mujer les entregó 14.750 euros por unas obras y gestiones que nunca llegaron a llevarse a cabo. Este dinero se incorporó al patrimonio de los acusados, pero no realizaron ninguna de las labores que habían apalabrado con la denunciante.