La Alcaldesa inaugura en Gijón una nueva tienda de vestuario profesional

El nuevo local de Laboral San Antonio se ubica en la calle Ramón y Cajal

Carmen Moriyón, segunda por la derecha, en la inauguración de la nueva tienda de Laboral San Antonio en Gijón.

Carmen Moriyón, segunda por la derecha, en la inauguración de la nueva tienda de Laboral San Antonio en Gijón. / LNE

Carlos Tamargo

Una nueva tienda para que los profesionales puedan adquirir prendas para desarrollar de forma correcta su trabajo. La Alcaldesa. Carmen Moriyón inauguró una nueva tienda de Laboral San Antonio, ubicada en el número 8 de la calle Ramón y Cajal.

De esta forma, la marca especializada en vestuario profesional aterriza en Gijón con su primer local. Ya contaba con presencia en otras localidades asturianas como Avilés, Oviedo o Colloto.

La marca se centra en ofrecer prendas de vestir en sectores como hostelería, sanitario o industria. También ofrece vestuario para profesiones centradas en el mundo del estilismo, manufactura o estudiantes que quieran acceder a estos oficios.

