Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ateneo Jovellanos de Gijón rinde homenaje a María Moliner a través de la obra de Concha Fernández

En el acto celebrado en el Antiguo Instituto se representó "En el alto balcón de tu silencio"

Un momento de la representación de &quot;En el alto balcón de tu silencio&quot;

Un momento de la representación de "En el alto balcón de tu silencio" / Marcos León

Carlos Tamargo

El Ateneo Jovellanos de Gijón rindió un homenaje a la figura de María Moliner, histórica bibliotecaria, archivera, filóloga y lexicógrafa española y autora del "Diccionario de uso del español". El acto contó con la participación de la Catedrática de Filología, Socorro Suárez, y la autora Concha Fernández.

Suárez ofreció una ponencia a los asistentes en la que disertó sobre la importancia de la figura de Moliner y su futura influencia en la lengua española a través de su novedoso diccionario, al que dedicó quince años de su vida para realizarlo.

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, se representó parte de la obra de Fernández. La actriz María Carmen Moya Vico y el coro Puri Cobo y Mari Lo Jiménez representaron la obra "En el alto balcón de tu silencio", perteneciente al texto, "Plumas, jaulas y collares (Máscaras teatrales para una guerra)" en el que rescata la figura de María Moliner desde su desmemoria para poner en valor sus aportaciones a la cultura de este país.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
  2. Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
  3. Esta emblemática sidrería de Gijón reabrirá en noviembre: así será la nueva vida de 'un templo' de la hostelería
  4. Muere el menor gijonés que sufrió un accidente en agosto en Guadalajara
  5. Lara Álvarez habla del bullying que sufrió en el colegio en el que estudió: 'Todavía hay una niña herida dentro de mí
  6. Condenados dos jóvenes magrebíes por apuñalar a cuatro hombres a la salida de un pub en Gijón: esta es la pena impuesta
  7. Investigan una presunta violación a una joven en Gijón: 'A esa hora no había nadie por la calle
  8. La reforma de esta céntrica calle de Gijón para ganar más espacio para los peatones se aplaza a la espera de estudios 'concluyentes

La Alcaldesa inaugura en Gijón una nueva tienda de vestuario profesional

La Alcaldesa inaugura en Gijón una nueva tienda de vestuario profesional

El Ateneo Jovellanos de Gijón rinde homenaje a María Moliner a través de la obra de Concha Fernández

El Ateneo Jovellanos de Gijón rinde homenaje a María Moliner a través de la obra de Concha Fernández

Así se elegirá el diseño final de la playa verde de Gijón: un Pelayo gigante, zona de juegos acuáticos... ¿Cuál te gusta más?

Así se elegirá el diseño final de la playa verde de Gijón: un Pelayo gigante, zona de juegos acuáticos... ¿Cuál te gusta más?

El restaurante El Saúco se alza con el concurso de rollo de "Gijón Bonito 2025"

El restaurante El Saúco se alza con el concurso de rollo de "Gijón Bonito 2025"

Tres años de cárcel para el marroquí que fue sorprendido vendiendo cocaína en Gijón

Tres años de cárcel para el marroquí que fue sorprendido vendiendo cocaína en Gijón

La Facultad Jovellanos reivindica el turismo y sus "muy buenos datos de matrícula" para abrir el curso

La Facultad Jovellanos reivindica el turismo y sus "muy buenos datos de matrícula" para abrir el curso

Uno de los acusados de estafar 14.750 euros a una señora de Gijón evita la expulsión del territorio nacional

Uno de los acusados de estafar 14.750 euros a una señora de Gijón evita la expulsión del territorio nacional

Un locutorio que funcionaba como tapadera para vender cocaína en Gijón: la Policía lo desmanteló en 2024 y ahora se celebra el juicio

Un locutorio que funcionaba como tapadera para vender cocaína en Gijón: la Policía lo desmanteló en 2024 y ahora se celebra el juicio
Tracking Pixel Contents