El Ateneo Jovellanos de Gijón rinde homenaje a María Moliner a través de la obra de Concha Fernández
En el acto celebrado en el Antiguo Instituto se representó "En el alto balcón de tu silencio"
El Ateneo Jovellanos de Gijón rindió un homenaje a la figura de María Moliner, histórica bibliotecaria, archivera, filóloga y lexicógrafa española y autora del "Diccionario de uso del español". El acto contó con la participación de la Catedrática de Filología, Socorro Suárez, y la autora Concha Fernández.
Suárez ofreció una ponencia a los asistentes en la que disertó sobre la importancia de la figura de Moliner y su futura influencia en la lengua española a través de su novedoso diccionario, al que dedicó quince años de su vida para realizarlo.
Por otro lado, se representó parte de la obra de Fernández. La actriz María Carmen Moya Vico y el coro Puri Cobo y Mari Lo Jiménez representaron la obra "En el alto balcón de tu silencio", perteneciente al texto, "Plumas, jaulas y collares (Máscaras teatrales para una guerra)" en el que rescata la figura de María Moliner desde su desmemoria para poner en valor sus aportaciones a la cultura de este país.
