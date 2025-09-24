Cierran parte de Los Pedregales por el mal estado de un edificio

Un tramo de la calle Los Pedregales, en Laviada, está acordonada después de que agentes de la Policía Local indicasen a los vecinos del entorno, en la noche de este lunes al martes, que retirasen todos los vehículos de la zona y ante el temor por el estado de uno de los edificios de este tramo, el ubicado en el número siete. El inmueble, según los residentes, está muy deteriorado y varios vecinos de la zona llevan un tiempo alertando a los Bomberos por el mal estado de la cubierta. Durante la jornada del lunes, que fue muy lluviosa, los vecinos volvieron a alertar a las autoridades y, ante el temor de que pudiese producirse un derrumbe, los agentes optaron por despejar la calle y acordonar la zona como medida de prevención. Los residentes de la zona aseguran que al menos algunos de estos avisos de la policía se produjeron ya de noche y que algún vecino estaba ya durmiendo cuando recibió el aviso de que debía mover su vehículo, un gesto que entienden que estuvo motivado pero que ha generado cierta preocupación por lo urgente del desalojo. Esa medida se mantuvo durante toda la jornada de ayer y, según explicó después el Ayuntamiento, ya se está estudiando el caso. En concreto, se ha enviado a la zona a un arquitecto municipal para inspeccionar el estado de la estructura "en profundidad" y todo el operativo de vigilancia de este inmueble está siendo supervisado por el área de Urbanismo, competente en estos casos. Por ahora, señalan desde el Consistorio, la idea es que este tramo de la calle se mantenga acordonada hasta que existan certezas porque, incluso si el edificio resulta no sufrir daños estructurales que amenacen su integridad, se busca evitar también que una hipotética caída de cascotes pudiesen dañar a los vehículos estacionados.