Emotiva y multitudinaria despedida al histórico hostelero de Gijón y socio número 1 del Grupo, Emilio Garciablanco, un hombre "espléndido" y "familiar"

La capilla del tanatorio de Cabueñes se llenó este miércoles por la tarde para despedir a un gijonés de pro y con todas las letras: Emilio Garciablanco del Val. Más de un centenar de personas ocuparon las bancadas de la capilla del complejo en una celebración de la palabra de cuerpo presente que dio el último adiós a un hombre al que sus allegados definieron como "espléndido" y "líder familiar". A sus 97 años, el histórico hostelero y deportista, que atesoraba el carné número uno del Real Grupo de Cultura Covadonga, falleció este martes en el Hospital de Cabueñes y deja viuda, Araceli Sánchez; hijo, Mario Luis, un nieto y un bisnieto.

La familia agradeció, a través del religioso que ofició la sencilla ceremonia, el acompañamiento en un momento difícil en el que se recordó a Garciablanco por partida doble: como un histórico de la villa, a la par que como una de las personas más queridas de su saga familiar. En este sentido, Luis Garciablanco, sobrino del finado, trazó para este diario el retrato más cercano de su tío. "Era muy deportista y emprendedor", fueron las primeras palabras que con las que le definió su sobrino, emocionado por el momento y dando muestra de gran admiración, además de definirle como una persona "ayudadora" y "generosa".

Sus buenas palabras no fueron baladí. En su caso personal, su tío Emilio fue capaz de transmitirle la afición al piragüismo y, de hecho, con gran éxito. Luis Garciablanco fue en su juventud un renombrado campeón internacional de piragüismo e incluso se alzó, en 1962, con la victoria en el Descenso Internacional del Sella; una gesta que su tío también estuvo a punto de lograr en otras ediciones. Más allá de estos méritos, el exdeportista y empresario también destacó que le debía incluso parte de su formación profesional y encumbró la actitud que el recién fallecido hostelero le dedicó tras la muerte de su progenitor: "Mi padre se fue y quedó él; fue como un padre para mí".

"Un líder en el sentido familiar"

Más allá de esas virtudes, el sobrino, que también fue su ahijado, subrayó la cercanía del hermano de su padre con toda la familia y el ser un pegamento que mantenía unido a todo el clan. Con emoción, recordó cómo en los cumpleaños reunía a parientes llegados de Madrid, Zaragoza o de muchos otros rincones de España para asumir con gusto con el papel de anfitrión, reunirles en torno a la mesa e invitar a celebrar a toda la parentela. "Era un líder en el sentido familiar; nosotros éramos las gallinas y él el gallo", elogió su carisma.

Si algo marcó la trayectoria de Emilio García Blanco fue el deporte y los negocios hosteleros. El Grupo, al que Emilio pertenecía desde el 1 de agosto de 1948, fue una constante en su recorrido vital. Allí era socio número 1 y una figura muy respetada. En mayo de este año, los veteranos de la entidad lo homenajearon en su encuentro anual, cita que se perdió por motivos de salud. El presidente grupista, Joaquín Miranda, ya había definido a Garciablanco como ejemplo del espíritu fundacional de la institución y le definió como "un ejemplo de compromiso, fidelidad y amor por esta casa".

"Referente" en piragüismo

En la institución, gracias a su pasión, Garciablanco se convirtió en un "referente del piragüismo", tal y como recordó su compañero y amigo Lisardo Argüelles, presidente de la Asociación de Veteranos de la entidad social y deportiva. Con su hermano Mario compitió en varias ediciones del Descenso Internacional del Sella y alcanzó una segunda posición en K2. Ambos se convirtieron en figuras habituales en la playa de San Lorenzo, donde ejercían como improvisados socorristas en los años en que aún no existía un servicio organizado.

Pero si algo lo situó como un personaje muy conocido en la ciudad fue su faceta hostelera. Con su hermano Mario levantó un pequeño gran imperio de locales que marcaron la vida nocturna de Gijón. Establecimientos como Oasis, Rocamar, Dragón o La Boroña forman parte de la memoria colectiva. Especialmente recordado es el Parque del Piles, que inauguraron en 1966 tras transformar el antiguo Madrigal. Con capacidad para más de 4.000 personas, se convirtió en una de las salas de fiestas más importantes del norte de España por las que pasaron las mayores figuras de la época.