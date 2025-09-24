La Facultad Jovellanos reivindica el turismo y sus "muy buenos datos de matrícula" para abrir el curso

Con un espejo en el que mirarse vivió este miércoles el estudiantado de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos" de la Universidad de Oviedo el acto académico que servía para abrir oficialmente el curso. Fue Greta Rodríguez, antigua alumna del centro y gestora sénior de cuentas globales en la agencia de viajes "Expedia Group", la encargada de impartir la lección inaugural, titulada "Del ayer al mañana: la formación en turismo y las competencias profesionales", en la que charló sobre la evolución del sector y su trayectoria y en la que valoró algunas de las capacidades que más aprecian las empresas. "La inteligencia emocional es una ventaja competitiva", subrayó la ponente en una jornada que también derivó en una reivindicación del turismo, un campo "estratégico para el Ayuntamiento", como apuntó Daniel Martínez Junquera, director de Visita Gijón.

Cristina López Duarte, decana de la Facultad, destacó los "muy buenos datos de matrícula" en los títulos que ofrece el centro. Todas las plazas se cubrieron en Comercio y Marketing y en Gestión de Administración Pública. En Turismo y Trabajo Social se superó el 80 %. "Hay más de 370 alumnos de nuevo ingreso", indicó López Duarte, que señaló que unos 1.300 alumnos darán clase este curso en la Facultad Jovellanos. También aplaudió la decana la "excelente posición de la Universidad" en rankings internacionales en el área de "Tourism Management and Hospitality".

El centro estrena este año un nuevo plan de estudios en el grado de Turismo, recibido con "entusiasmo", como remarcó Juan Manuel Marchante, vicerrector de Estudios y Docencia. "Cada curso supone un reto, el de conseguir formar a nuestros estudiantes en los conocimientos, competencias y capacidades que demandan los respectivos sectores de actividad", afirmó Cristina López Duarte, que ensalzó la "convicción y entrega" con las que trabaja la Facultad. "Es imprescindible complementar la formación en las aulas con actividades adicionales que permitan a los estudiantes acercarse al mundo que está más allá de nuestros muros", aseveró López Duarte.

"La futura cantera"

"Sois la futura cantera", proclamó Daniel Martínez Junquera en referencia a los alumnos. El director de Visita Gijón resaltó que el turismo reportó en 2024 a la ciudad 520 millones de euros. "Es un sector que seguirá creciendo, aportando aproximadamente el 12 % del empleo de manera directa, indirecta o inducida", sostuvo Martínez Junquera, para quien el nuevo plan de estudios del grado de Turismo representará "un antes y un después". También defendió el propio sector, al que tildó de "muy necesario", si bien recalcó que se debe "cuidar la identidad y mantener el alma de las propias ciudades". Martínez Junquera mencionó los desafíos de empleabilidad y reivindicó que el turismo "puede ser una herramienta de cambio en la sociedad".

"El sitio en el que estudias se vuelve tu casa", declaró Greta Rodríguez, diplomada en Turismo en 2003 y que comenzó su carrera profesional en el hotel Abba Playa Gijón. La ponente calificó el turismo como un ámbito "apasionante y transversal" y que "demostró su resiliencia" tras la época de la pandemia. Abordó Greta Rodríguez la transformación digital en el sector, con la reciente llegada de la Inteligencia Artificial, y desgranó las habilidades más relevantes, a su juicio, que deben tener los profesionales. Entre ellas destacó el entendimiento de los números para tomar decisiones, los conocimientos en marketing digital, el dominio de herramientas tecnológicas o los idiomas, "un pasaporte universal", incidió.

Respecto a las llamadas "habilidades blandas", insistió Greta Rodríguez en la trascendencia de la inteligencia emocional y de aspectos como la proactividad, la empatía, la curiosidad, el autocontrol o la simplificación de lo complejo. "Es lo que marca la diferencia", aseveró la exalumna de la Facultad Jovellanos, un "centro motor de innovación, compromiso y proyección internacional que ha sabido adaptarse a los tiempos", apostilló Juan Manuel Marchante, que asimismo destacó el papel de la Universidad, y de la facultad, en la Alianza "Ingenium".