El Grupo Covadonga, de luto por su socio número 1, el histórico hostelero de Gijón Emilio Garciablanco: "Fue un ejemplo de compromiso, fidelidad y amor por esta casa"

Tristeza en el Real Grupo de Cultura Covadonga y en Gijón. El histórico hostelero Emilio Garciablanco del Val, quien hasta ayer era el socio número 1 de la entidad sociodeportiva, falleció ayer a los 97 años de edad. "Era sencillo, generoso, cariñoso y leal", resaltaron algunas de las personas que formaban parte de su entorno.

Emilio Garciablanco, junto a su hermano Mario. / Lne

Emilio Garciablanco se trasladó con su familia cuando era joven a Gijón desde Madrid, la ciudad en la que nació. Junto a su hermano Mario, quien falleció hace más de dos décadas, Emilio Garciablanco del Val completó una extensa carrera como hostelero y responsables de distintos negocios que forman parte de la historia de la ciudad, como el Oasis y el Parque del Piles, así como el restaurante La Boroña y la discoteca Rocamar. Ellos consiguieron aportar mucha actividad de diferentes generaciones de gijoneses que hoy lloran el fallecimiento de Garciablanco.

Emilio siempre fue un tipo muy familiar. Su vivienda, ubicada en la zona del Piles, servía año tras año de "punto de encuentro" para que los Garciablanco del Val pudieran reencontrarse con quienes vivían en otras ciudades, como Madrid o Zaragoza. "Era el referente de la familia, además de ser la última persona que quedaba viva de las de su generación", expresó ayer su sobrino nieto, Fernando Couto, quien fuera concejal y primer teniente de alcalde, así como responsable de Promoción Económica y Empleo y Urbanismo, durante los anteriores periodos de gobiernos de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Gijón, cuando también fue portavoz.

"Un referente para su familia"

Los familiares de Emilio Garciablanco señalaban que "sabemos que esto es ley de vida y que en algún momento tenía que pasar, pero no deja de ser un momento difícil por todo el cariño que le guardamos".

Otra de las grandes características de Emilio es haber sido un amante del deporte que caminó de la mano del Real Grupo de Cultura Covadonga, donde ahora le despiden con "hondo dolor". Emilio Garciablanco formalizó su alta en la entidad que preside Joaquín Miranda el 1 de agosto de 1948. Desde entonces, este mítico hostelero de la ciudad se convirtió en parte inseparable del día a día del club, siendo testigo y protagonista en su evolución durante más de siete décadas. "Es un ejemplo de compromiso, fidelidad y amor por esta casa", destacó el actual líder del Grupo, Joaquín Miranda. En esta institución, gracias a su pasión por el deporte y su capacidad de sacrificio, Garciablanco se convirtió en un "referente del piragüismo", tal y como recordó su compañero y amigo Lisardo Argüelles, presidente de la Asociación de Veteranos del Grupo, una entidad que el pasado 24 de mayo de 2025 le rindió homenaje a Garciablanco por ser el socio número 1. Lo hicieron en su tradicional encuentro anual, al que Garciablanco no pudo acudir por problemas de salud. El detalle lo recogió su sobrino nieto, el exconcejal Fernando Couto.

Por su parte, Joaquín Miranda puso el foco en que "Emilio representaba como nadie ese espíritu de los primeros años del Grupo: la sencillez, la generosidad y la fuerza de quienes creyeron en un proyecto común para hacerlo grande".

Se vinculó como socio al Grupo en agosto de 1948

"Con su presencia constante, su cariño y su lealtad, nos recordó siempre que el verdadero valor del Grupo está en las personas que lo forman", apuntó Miranda, que agregó que Garciablanco "ha sido uno de los grandes promotores y defensores del que es nuestro mayor orgullo, nuestro espíritu grupista".

Más allá de llorar su pérdida, desde la junta directiva del Grupo también remarcaron que tras el fallecimiento del que hasta ayer era su socio número 1 quieren "celebrar su vida y el legado imborrable que deja, no solo para el Grupo, también para la historia del piragüismo y para su querida ciudad de Gijón". "Su memoria permanecerá siempre viva en el Grupo Covadonga", aseguró Miranda.

Despedida en el tanatorio de Cabueñes

En esa misma línea se pronunció el anterior presidente de la entidad sociodeportiva, Antonio Corripio, otro de los gijoneses que guarda grandes recuerdos de Emilio Garciablanco en su memoria. "Fue un gran deportista. Marcó una época en el Grupo", subrayó Corripio, quien definió al día de ayer como "un momento muy triste, ya que el Grupo queda huérfano del que ha sido hasta ahora nuestro socio número 1 y todo un ejemplo para el resto".

El fallecimiento de Emilio Garciablanco llegó cuando se acercaba el que iba a ser su 98 cumpleaños. Su legado quedará presente tanto entre sus familiares como en su querido Real Grupo de Cultura Covadonga, así como en el resto de su entorno. Emilio Garciablanco del Val deja esposa, Araceli Sánchez; hijo, Mario Luis; nieto, Alejandro, y demás familia. La celebración de la palabra por Garciablanco se realizará esta tarde, a las 18.00 horas, en la capilla del tanatorio de Cabueñes.