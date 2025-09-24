Un locutorio que funcionaba como tapadera para vender cocaína en Gijón: la Policía lo desmanteló en 2024 y ahora se celebra el juicio

Más de dos años y medio vendiendo cocaína desde el locutorio desde el que trabajaba en Gijón. Estos son los hechos por los que la Fiscalía pide que el acusado cumpla una condena de ocho años de prisión.

Según apunta el escrito de acusación, el hombre aprovechaba su puesto de trabajo y el local para guardar y distribuir cocaína. Así lo estuvo haciendo desde aproximadamente abril de 2022 hasta noviembre del 2024, cuando la Policía Nacional le incautó droga por valor de 12.688,81 euros.

El acusado usaba el armario de los contadores, que estaba en el inmueble en el que residía, también en Gijón, para guardar y ocultar la droga. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, relativo a sustancias causan grave daño a la salud, cometido en establecimiento abierto al público, del artículo 369.1.3ª del Código Penal, en relación con el 368.

Por esto, el Ministerio fiscal solicita que se condene al acusado a ocho años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 38.066,43 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, además del abono de las costas procesales.