El Ministerio de Trabajo prepara la rehabilitación de la Casa Sindical de Gijón

Una rehabilitación "integral" que incluirá instalaciones, envolvente, cubierta, fachadas, carpinterías, espacios de trabajo y el resto de elementos del inmueble. En ese proyecto trabaja el Ministerio de Trabajo y Economía Social para la Casa Sindical de Gijón. Así lo confirmó el Gobierno central tras una pregunta al Congreso de los Diputados formulada por Mercedes Fernández, diputada del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Mediante una respuesta por escrito, el Gobierno nacional subrayó que el proyecto de reforma de la Casa Sindical "se financiará con cargo a la dotación para obras y acondicionamiento de edificios del Patrimonio Sindical Acumulado".

La falta de limpieza de la zona ha sido motivo de crítica recurrente entre vecinos y paseantes, que también urgían actuar en el equipamiento, que ha sufrido diversos episodios desagradables en los últimos tiempos, como el hallazgo de dos cadáveres en su atrio en junio de 2024 o un incendio unos meses más tarde en las escaleras, donde habitualmente duermen al raso personas sin hogar. El edificio alberga la sede central del sindicato CSI, así como las dependencias en Gijón de CGT, CNT y de CC OO. Tras la confirmación por parte del Ministerio de Trabajo de que abordará la reforma, resta ahora por avanzar en los trámites para acometer un plan que cambiará la fisonomía del enclave ubicado en la calle Sanz Crespo.