La ministra Isabel Rodríguez inaugurará la Escuela de Otoño del PSOE, que versará sobre la vivienda

El PSOE de Gijón organizará una Escuela de Otoño sobre vivienda los días 3 y 4 de octubre en la Casa del Pueblo con el objetivo de "generar un espacio de formación, debate y reflexión acerca del problema del mercado de la vivienda y los retos a los que se enfrentan las instituciones a la hora de afrontar soluciones". "Derecho a vivir aquí" es el título de la cita, que inaugurará Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, junto al secretario general de la agrupación local, Monchu García.

Esta será la tercera edición de la escuela. La primera versó sobre empleo y sociedad digital y la segunda sobre participación ciudadana y su papel en el fortalecimiento democrático. Sobre la vivienda, la portavoz Carmen Eva Pérez Ordieres manifestó que "mientras el PSOE trabaja para aportar soluciones, el gobierno municipal sigue considerando que no es necesario actuar porque siempre habrá alguien que pueda pagar el precio por muy alto que sea, aunque ello condene a jóvenes y mayores a salir de Gijón para buscar una vivienda que puedan pagar". El edil Tino Vaquero desgranó algunas propuestas socialistas como "la creación de un portal web de suelo público" o "un observatorio de vivienda" en la ciudad" y el secretario de Formación del PSOE local, Manuel García, aseguró que "la vivienda afecta a toda la acción política".

El 3 de octubre, tras la inauguración a las 16.00 horas, habrá una mesa a las 17.15 horas sobre política de vivienda con José Javier Izquierdo, arquitecto, portavoz de Vivienda en el Senado y secretario de Estudios y Programas de la CEF-PSOE. Presentará la concejala socialista Marina Pineda González. También otra, a las 18.30 horas, sobre vivienda y economía con César Ramos, diputado del PSOE por Cáceres en el Congreso; Alejandro Inurreta, doctor en Ciencias Económicas y autor del libro "Vivienda. La revolución más urgente"; y Roberto García Morís, diputado del PSOE por Asturias en el Congreso. Moderará Carmen Eva Pérez Ordieres, portavoz del Grupo Municipal Socialista de Gijón.

El 4 de octubre, a las 10.30 horas, habrá una mesa sobre derecho a la vivienda y legislación, con Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del gobierno vasco, y Alicia Homs, eurodiputada socialista y miembro de la comisión sobre la crisis de la vivienda en la Unión Europea. Moderará el concejal Tino Vaquero. A las 12.00 horas, turno de una sesión sobre bases económicas y de gestión del quinto pilar del Estado del Bienestar, con Javier Burón, director gerente de NASUVINSA (Navarra de Suelo y Vivienda) y autor del libro "El problema de la vivienda: Cómo desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España". Presentará la concejala Natalia González. La clausura, con Monchu García y Tino Vaquero, será a las 14.00 horas.