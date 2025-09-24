Muere el menor gijonés que sufrió un accidente en agosto en Guadalajara

El joven gijonés de 16 años que sufrió un accidente a finales de agosto en Guadalajara ha fallecido tras no superar las heridas causadas por el siniestro. El menor estaba acompañado en el vehículo por sus padres y su hermana, de los cuales la madre también sufrió graves lesiones de las que se sigue recuperando. Tras estar más de veinte días ingresado de gravedad por un traumatismo craneoencefálico en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, el menor no ha podido superar las lesiones.

El suceso ocurrió el pasado 28 de agosto en la carretera A-2 sentido Zaragoza a la altura de la localidad de Mirabueno, en Guadalajara. Sobre las 20.00 horas, el vehículo en el que circulaba la familia gijonesa colisionó fuertemente contra un camión que se encontraba en la autovía. El padre y la hermana de la víctima mortal resultaron ilesos. La peor parte se la llevó el menor de 16 y su madre. Hasta el lugar se trasladó la Guardia Civil y una dotación de bomberos de Sigüenza para asegurar la zona. También una UVI de Guadalajara y una ambulancia de soporte vital básico con equipo médico de urgencias. La gravedad de las heridas del joven requirió de su traslado inmediato, por lo que también acudió un helicóptero medicalizado que lo trasladó en el acto hasta el Hospital 12 de Octubre en Madrid. Su madre fue llevada al mismo centro en la UVI.

El parte médico de ambos arrojó que habían sufrido un fuerte traumatismo craneoencefálico. Durante los primeros días, ambos evolucionaron favorablemente de las heridas, estando el menor en mayor peligro que su madre, de 53 años, que aún se encuentra en estado grave, aunque estable. Sin embargo, las gravísimas lesiones que el menor sufrió en la cabeza han terminado por ser irreversibles.

La familia afincada en Gijón se encontraba de viaje en una de las fechas de más tráfico en las carreteras cuando sucedió el fatídico accidente. Residentes en el Alto del Infanzón, la víctima de 53 años regenta un conocido comercio de moda del centro de Gijón.

El fallecimiento del menor supone la tercera víctima en lo que va de mes que sufre Gijón por accidente de tráfico, aunque en este caso el suceso ocurriese en Guadalajara. El pasado 7 de septiembre un motorista de 71 años perdía la vida al salirse en la Minera. Cinco días después, un conductor drogado se daba a la fuga después de atropellar a un hombre de 59 años en la GJ-81, acceso sur a Gijón.