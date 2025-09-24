El PSOE reprocha la congelación de impuestos en Gijón: "Las cuentas municipales están a punto de reventar"

El grupo municipal socialista cierra la ronda de reacciones de la oposición sobre el proyecto de ordenanzas fiscales para Gijón el año que viene y con una postura también contraria. Como ya hicieron Izquierda Unida y Podemos, el grupo reprocha la decisión de congelar los impuestos. Señaló esta mañana Marina Pineda, edil socialista, que la decisión es "propaganda electoralista" y aseguró que "las cuentas municipales están a punto de reventar sus costuras".

Señaló Pineda que sigue pendiente la elaboración de un estudio sobre las figuras tributarias de la ciudad y que "no se trata de subir impuestos, sino de hacerlos más justos". "Gijón tiene un problema de ingresos, lo dicen todos los organismos independientes, pero el gobierno se dedica a saquear las cuentas de las empresas y organismos municipales; es una política cortoplacista", reprochó la concejala, que aseguró que "los ingresos fiscales en Gijón están muy por debajo de los de otros municipios similares, como Oviedo, León, A Coruña, Santander o Donostia". Pide un sistema tributario "más progresivo".

La socialista reprochó que el proyecto de ordenanzas fiscales "pone en evidencia" que el gobierno local "está centrado" en un proyecto de ciudad que busca "solo traer a más turistas y poner a la ciudad al servicio de la empresa privada". "Quieren que Gijón sea una fiesta", criticó.

La cesión de usos del Botánico

Como los grupos solo pueden plantear enmiendas a los apartados que figuren modificados en la propuesta del gobierno, el PSOE presentará solo seis. Dos de ellas afectan al Botánico, y en los mismos términos que ya plantearon los otros grupos de la izquierda. No quieren los socialistas que se puedan ceder espacios del recinto para usos lucrativos y no comparten que se especifique la prohibición de realizar eventos "sectarios". "Sería más apropiado hacer referencia a los principios y valores constitucionales", valoró la concejala.

Los pagos de la EMA

Respecto al Patronato Deportivo, el grupo socialista pide eliminar "la tarifa exclusiva para participar en la Copa de la Reina de Hockey", como ya han hecho otros grupos, y presenta dos enmiendas "técnicas" para "evitar la desaparición de la renta activa de inserción en las tarifas bonificadas". Una última enmienda afecta a la EMA: el PSOE propone crear cinco tramos de pagos en vez de tres para promocionar "el consumo de agua de manera responsable", haciendo que quienes menos consuman paguen aún menos y al revés.