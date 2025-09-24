El restaurante El Saúco se alza con el concurso de rollo de «Gijón Bonito 2025»

Las delicias culinarias del pescado Cantábrico tienen campeones. El restaurante El Saúco se alzó con el primer premio del certamen gastronómico al mejor rollo de bonito de "Gijón Bonito 2025", cuyos laureles se entregaron en el espacio de eventos y exposiciones La Rampla. Casa Julio, anterior campeón, obtuvo el segundo puesto, por delante de la Sidrería Gijón, que quedó tercera. El cuarto premio fue compartido por los establecimientos La Carballera y El Patio de la Laboral, mientras que Casa Ataulfo se llevó el quinto reconocimiento. La segunda edición del concurso, promovida por Nortegráfico dentro de su iniciativa gastronómica, atrajo más de quince mil visitas a los establecimientos participantes durante los meses de verano, según informó Vicente Fernández, gerente de organizadora de eventos.

El galardón de El Saúco tuvo como protagonistas a los cocineros Víctor Dorreis y Pablo Sánchez, que recogieron el premio junto a Carmen Pérez, propietaria del restaurante. Los vencedores desvelaron parte de su receta, sin traicionar del todo el misterio que les dio la victoria. "El secreto del mejor rollo de bonito es un secreto", comentaron, bromistas, antes de desgranar algunos de los ingredientes y labores que les han dado la victoria. Utilizan bonito del Cantábrico bien picado, cebolla muy fina, pimiento del piquillo, anchoas, aceitunas, huevo cocido y "un poco de harina de maíz con huevo crudo, para que ligue". Defendieron la importancia de la materia prima: "Habiendo buen bonito es mucho más fácil que salga rico". El proceso requiere paciencia pues, añadieron, todo está "picado a mano"; y la salsa de tomate lleva espina en la amalgama "para que dé más sabor de bonito". Esa salsa, admitieron, es uno de los grandes valores de la receta.

El gerente de Nortegráfico, Vicente Fernández, destacó que el certamen reivindicó un plato "con tradición e historia en la ciudad" y agradeció "el trabajo y el amor de todos los participantes". Defendió que el bonito es "una marca necesaria que identifica a la gastronomía gijonesa" y recalcó el objetivo de reivindicar a la ciudad como "capital atlántica del bonito del norte". Subrayó también que la unión entre el mar Cantábrico y la amplia despensa asturiana "sitúa a Gijón en un lugar privilegiado" y apuntó que iniciativas de este tipo contribuyen a la creación de empleo en el sector hostelero. Fernández adelantó que la Cofradía Gijón Bonito ya está en marcha y que su uniforme se presentará en próximas citas: "Queremos llevar el bonito por bandera".

"Un éxito" de certamen

Por su parte, el presidente de Divertia, Oliver Suárez, calificó el certamen de "éxito" y lo vinculó al dinamismo cultural de la ciudad. "La cocina está más viva que nunca en Gijón. Este concurso va más allá de una cita gastronómica y sitúa al municipio como referencia en este tipo de eventos", afirmó. Recordó que la lonja del Musel ha rozado su récord de facturación anual a falta de un trimestre para culminar el ejercicio y consideró que la cocina tradicional también impulsa al sector pesquero y turístico. "Gracias por apostar por esta cocina tradicional" afirmó Suárez durante la cita, a la que también acudió el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios. La representante del Club de Guisanderas, Cristina Rey, del restaurante La Gitana, felicitó a los concursantes y subrayó que "como cocineras es importante defender las raíces de la ciudad". El propio club tuvo un papel decisivo en la selección de los platos, ya que sus miembros formaron parte del jurado que valoró la jugosidad, el sabor, la textura y la presentación, además de la creatividad en la preparación.

El concurso se desarrolló durante los meses de julio y agosto, con la visita del jurado a los establecimientos inscritos en el programa "Gijón Bonito". Las bases exigían el uso de bonito del norte de calidad y permitían presentar el plato en formato de tapa o ración reducida. Y el "buen rollo del Cantábrico", como lo definió Fernández, en juego de palabras, se convirtió en símbolo de un certamen que aspira a consolidarse como una cita fija del calendario gastronómico. Fernández insistió en que la meta es "reafirmar la identidad gastronómica de Gijón y reforzar su atractivo turístico" a través de una receta que une tradición, oficio y creatividad.