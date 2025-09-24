Así se elegirá el diseño final de la playa verde de Gijón: un Pelayo gigante, zona de juegos acuáticos... ¿Cuál te gusta más?

El inicio del estudio de las propuestas presentadas para la playa verde del Rinconín permite poner en marcha la hoja de ruta que ya había anunciado el gobierno local y que busca la participación ciudadana. En concreto, según detalló ayer Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno, este sábado día 27 se habilitará en la página web municipal una votación ciudadana para que los vecinos empadronados de Gijón y mayores de 16 años puedan elegir su propuesta favorita. De las doce ideas presentadas al concurso, diez han superado el primer filtro (dos fueron excluidas por cuestiones formales) e incluyen una batería de planteamientos muy variados, pero que en general apuestan por un espacio verde y con amplias zonas de estancia. Un conjunto escultórico de un Pelayo de 70 metros y modificar parcialmente el paseo del Muro son algunas de las propuestas que se han puesto sobre la mesa. El diseño final del proyecto, no obstante, será competencia municipal.

La plataforma para votar online se mantendrá operativa hasta el día 15 de octubre y está previsto también exponer paneles con cada proyecto presentado en Los Campinos de Begoña. Cuando se termine este proceso de consulta pública, por lo demás, el jurado tendrá de plazo hasta el día 14 de noviembre para emitir su fallo, que como ya era conocido dará como resultado a un ganador y dos finalistas, todos con su respectiva dotación económica.

Después, se creará un proyecto de elaboración municipal sirviéndose de las que se consideren como mejores ideas. La hoja de ruta del gobierno local, ya conocida, es adecuar provisionalmente el espacio mientras se desarrolla un proyecto de actuación definitivo y habilitar una zona de paseo en la futura playa verde el próximo verano. El jurado del concurso de ideas, por lo demás, se constituyó ayer presidido por el propio Martínez Salvador y con la presencia de Purificación García, directora general de Urbanismo, así como con representantes de todos los grupos municipales, técnicos del Consistorio y representantes del Colegio de Arquitectos de Asturias y del Colegio de Ingenieros de Caminos de Canales y Puertos.

Las diez propuestas que han superado el primer filtro son las siguientes:

"Icono".

Se inspira en elementos "playeros" como base conceptual. La "sombrilla" es una cubierta de más de 700 metros cuadrados, la "toalla" es una plataforma "ligeramente elevada", el "abanico" es un graderío y las "olas" son un skate park. Los responsables de esta idea señalan que los equipamientos sirven también para "generar recintos y límites" y "orientar al usuario en el espacio". Presupuestan la actuación en 529.000 euros con un plazo de obra de seis meses.

"Mayanes adentro".

Con un planteamiento ambicioso, y con la inspiración del arenal que da nombre a la propuesta, esta idea crea tres pequeñas "playas verdes de interior". Estarían "conectadas" mediante "una canalización en forma de sifón invertido" y con tuberías. En el centro del espacio figura un edificio con forma circular y con una cubierta accesible a modo de mirador. Se baraja un plazo de ejecución de ocho meses y un presupuesto total de 7,53 millones de euros, 5,23 de ejecución material.

"El Orbayín".

Con una propuesta estética centrada en las formas circulares, esta idea crea 8.000 metros cuadrados de zonas verdes y 2.250 de usos deportivos, así como espacios para quiosco, aseos, una zona de porche con sombra y un mirador. Hay zona para mascotas y senderos. Los círculos buscan crear "microecosistemas vivos, cada uno con su entidad propia", generando "una red orgánica". El quiosco es "punto de referencia y encuentro". La actuación podría estar lista en ocho meses y por 1,27 millones de euros.

"Brisa Marina".

El gran parque de esta propuesta se plantea como un "archipiélago" y como un "proyecto de restauración ecológica". Esas "islas" marcarían cada zona de estancia, entre ellas, área de juegos, jardines, estancias de descanso y un lago. Hay zonas de praderas silvestres, un skate park, una cancha de baloncesto, área de calistenia y aparcamiento. El presupuesto de ejecución material es de 722.967 euros.

"La 21".

Toma su título de la escalera del Muro con ese número y se inspira "en las cartas náuticas de los siglos XVII-XX" para "renaturalizar" el entorno. Plantea, sin embargo, una idea llamativa: modificar el actual Muro a la altura de la playa verde para rebajarlo y crear "un parque verde descendente hacia la costa". Aseguran los responsables de la idea que sería una "modificación controlada" de la actual estructura. Se quedaría así el parque "con forma de anfiteatro", a juicio de los autores supondría "un lugar de referencia en el marco del turismo europeo, disponiendo de un lugar inédito, innovador, atrevido y valiente". Calculan unos 18 meses de obra y un presupuesto máximo de 5,5 millones.

"Mar y Montaña".

Propone «un espacio vibrante y dinámico» con una zona de juegos acuáticos, «un gran bloque rocoso de aspecto natural», un jardín de lluvia, senderos de peatonales y un pabellón con duchas y cambiadores. Figuran «praderas naturales» que se dotarían de «rocas seleccionadas de canteras asturianas». Serían unos 15 meses de obra y 1,44 millones de euros de presupuesto.

"Afayadizu esfamiau".

Apuesta por el uso de «especies autóctonas y praderas atlánticas naturales» en sus zonas verdes, así como cubiertas vegetales y jardines de lluvia. Hay un parque infantil, una zona de ejercicio para mayores y «una plaza central con anfiteatro», así como infraestructuras modulares para cafetería, aseo y biblioteca. El presupuesto se estima en unos 2,24 millones de euros con un plazo de obra de unos 22 meses.

"A barlovento".

Plantea un diseño urbanístico con «un gran plano curvo y continuo que asciende progresivamente», como una rampa, con «espacios de sombra natural», bancos corridos en los laterales y otro circular «como punto de encuentro». Figura un cine al aire libre y un solárium. Se estiman ocho meses de obra y un presupuesto de 1,5 millones.

"Xuntémonos".

Esta propuesta es más esquemática, pero se repite la idea de modificar el Muro con «la eliminación del paseo marítimo tradicional» para que «la playa verde se funda con el Cantábrico». Se generan espacios lúdicos y deportivos, un merendero y piscinas de agua salada. Calculan diez meses de obras y un presupuesto de 900.000 euros.

"Gulpiyuri".

Es quizás la apuesta más llamativa en cuando a lo estético, porque plantea crear «un parque escultórico» de 70 metros en honor a Pelayo, que estaría «sentado o tumbado», y que funcionaría como una zona de juegos. Sería «una actuación singular, icónica y cargada de simbolismo». El presupuesto de toda la obra sería de 6,4 millones, cinco de ejecución material.