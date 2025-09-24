Sobresaliente al Patrimonio Mundial, esto es lo que opinan los estudiantes de la Universidad Laboral tras su distinción

Más que un aprobado, un sobresaliente le dan los estudiantes que pasan sus jornadas lectivas en la Universidad Laboral a la idea de que el enclave sea Patrimonio Mundial de la Unesco, proyecto reactivado ya por la Asociación de Antiguos Alumnos, que busca recabar apoyos sociales e institucionales de cara a impulsar una candidatura sólida, como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Mientras unos estudiantes lo ven como "una oportunidad única", otros ensalzan la "visibilidad" que otorgaría la distinción a Gijón y Asturias. "La Laboral es un lugar emblemático", coinciden.

Alexander Carrión. / Ángel González

Como un emplazamiento "conocido y reconocido que atrae a "muchos turistas" califica Alexander Carrión, que cursa Comercio y Marketing, a la Universidad Laboral. Para Stefano Pasapera, alumno de Turismo, la distinción sería sinónimo de "más visibilidad" para el complejo, una forma de "expandirse". "Atraería más gente y sería beneficioso para la Universidad o los propios alumnos", sostiene Pasapera, que reivindica la "historia" que acompaña a la Laboral, que el pasado domingo disfrutó de una jornada de puertas abiertas. Admite Alexander Carrión que el proceso hasta ser declarada Patrimonio Mundial, si se da el caso, será "complicado", pero tiene confianza. "Se puede dar, sería un punto muy a favor para Gijón y Asturias", remarca el joven.

Fátima Bermejo, delante de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales «Jovellanos». / Ángel González

Descubriendo la Laboral, al menos de manera asidua, está Fátima Bermejo, estudiante de primero de Comercio y Marketing. "Es un edificio histórico y muy bonito; merece este reconocimiento, a mí me encanta", asevera Bermejo, para la que la distinción representaría un reclamo turístico en la ciudad. Hace unos meses, la joven realizó una visita guiada por la Universidad y quedó prendada. "Tenía dudas entre estudiar en Oviedo o Gijón y creo que por eso elegí venir aquí, por las instalaciones", subraya Fátima Bermejo a las puertas de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos", en pleno corazón de la Universidad Laboral.

Raúl Lorenzo y Diego Fernández, en el patio de la Laboral. / Ángel González

"Lo veo muy bien", dice un franco Diego Fernández, estudiante de Actividades Comerciales, sobre el proyecto para convertir la Universidad Laboral en Patrimonio Mundial de la Unesco. También ensalza Fernández el valor añadido de acoger el Conservatorio Profesional de Música y Danza. "De ahí han salido muy buenos artistas", afirma. "La primera impresión que tuve fue que era muy bonita en cuanto a la arquitectura", apunta su compañero Raúl Lorenzo, que proclama que la distinción haría "más grande a Gijón". "Más estudiantes se verían atraídos para venir y que, además, sería un honor decir que esto es Patrimonio Mundial", agrega Diego Fernández.

Stefano Pasapera, en la Laboral. / Ángel González

"Es algo que debería enorgullecer a Gijón", manifiesta Carlota Álvarez, alumna de Enfermería, sobre esa posibilidad en ciernes de que la Laboral obtenga el gran reconocimiento al que aspira. En ese sentido, el Principado ya dijo que tocará esperar al "momento oportuno" para formalizar la candidatura. "Siempre le digo a ella (en referencia a Carlota Álvarez) que este es un sitio precioso y que me siento muy afortunada de estudiar aquí", asegura Nayara Prieto, asimismo estudiante de Enfermería. Para Alejandro Cobeño, alumno de Trabajo Social, la distinción sería "un avance". "Es una oportunidad única para Gijón y Asturias", incide.

Exposición de carteles por el 70.º aniversario

Por otro lado, para conmemorar el 70.º aniversario del inicio del primer curso académico, la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral inaugurará el 4 de octubre una exposición con carteles y elementos de recuerdo a tal acontecimiento que estará en la sala de recepción del "Patio Corintio". A su vez, tendrá lugar un acto en homenaje a los primeros alumnos y que servirá para reivindicar, cómo no, que la Laboral sea considerada Patrimonio Mundial de la Unesco, una iniciativa que cuenta con el respaldo de aquellos que la visitan a diario para acudir a clase.