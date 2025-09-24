Tres años de cárcel para el marroquí que fue sorprendido vendiendo cocaína en Gijón

Le pedían tres años y medio y la expulsión del territorio nacional tras ser pillado "in fraganti" vendiendo cocaína en el barrio de El Llano. Finalmente, tras la vista oral celebrada ante el tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial, la sentencia ha sido reducida a tres años tras llegar a un acuerdo. A falta de la ejecución de la misma, se desconoce si el acusado, de nacionalidad marroquí y en situación irregular en España cumplirá la condena lejos del territorio nacional, como así pidió el Ministerio Fiscal en un primer momento.

Los hechos se remonta al 5 de abril de 2024. Sobre las 16:30 horas el acusado fue interceptado por la Policía Nacional en el entorno de las calles León XIII y la Paz de Gijón. Esta maniobra policial se realizó después de que los agentes vieran cómo esta persona le entregaba una bolsita a otra. Según se conoció posteriormente, en su interior había 0,4 gramos de cocaína de una riqueza del 67,5 % y un valor en el mercado ilícito de 34,65 euros.

Droga y dinero en efectivo

En la intervención también se procedió a un cacheo del sospechoso, que se encuentra en situación irregular en España. Le intervinieron 30 euros en efectivo que provenían de otras ventas ya realizadas, cuatro bolsitas de cocaína de un peso de 1,88 gramos y una riqueza del 72,8 % y un valor en el mercado ilícito de 75,66 euros, así como dos pastillas de Diazepam, de un peso de 1,98 gramos y un valor en el mercado ilícito de 132,44 euros.

La Fiscalía sostuvo que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, referido a sustancias que causan grave daño a la salud. A los tres años y medio de condena (a sustituir por seis años de expulsión de España) se suma la reclamación también del pago de una multa de 1.028,25 euros, con diez días de privación de libertad en caso de impago.