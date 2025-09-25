Alejandro Sanz llegará con su nueva gira a Gijón el próximo mes de junio (y las entradas saldrán pronto a la venta)

Tras un intenso año en Gijón de conciertos, con las visitas de Joaquín Sabina, Leiva o Bonnie Tyler, por citar algunos ejemplos, la ciudad se prepara para seguir albergando grandes citas musicales. En concreto, el cantautor y compositor madrileño Alejandro Sanz acaba de anunciar las ciudades de su nueva gira en España que arrancará en el mes de junio y Gijón está entre las once localidades elegidas.

La nueva gira de Alejandro Sanz lleva por título “¿Y ahora qué?”, el proyecto discográfico que el intérprete lanzó el pasado viernes 23 de mayo. "¿Y ahora qué?”, un título que nace desde la idea de una frase cotidiana, algo que vive con nosotros y se convierte en una búsqueda poética. '¿Y ahora qué?' responde al curioso, la pregunta del luchador y del inconformista. “¿Y ahora qué?' es la pregunta dirigida a todos aquellos que no se satisfacen nunca con lo más fácil", señalan desde el entorno del cantautor.

Cartel de la gira de Alejandro Sanz. / Lne

Alejandro Sanz, el artista español con mayor número de premios Grammy en la historia, visitó Gijón por última vez en 2015. No cantaba en directo en Asturias desde 2004 (Oviedo) y no lo hacía en Gijón desde el memorable concierto en el Molinón de 2001. El artista cuenta con un total de 22 Latin Grammy y cuatro Grammy.

Venta de entradas

En el elenco de ciudades que el propio artista acaba de desvelar, además de Gijón, dan forma a una gira que arrancará el 6 de junio en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Tamnién estará en Bilbao, Mallorca, Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Murcia, Valencia, La Coruña y Fuengirola. "Todas mis ganas en un solo cartel. ¿Y ahora qué? Gira España. Vamossss" ha sido su comentario en su perfil de la red social Instagram.

La cita en Gijón está para el 12 de junio del próximo año. El lugar seleccionado es el parque de los Hermanos Castro. Las entradas, según refleja el propio artista, saldrán a la venta a partir del próximo día 9 de octbre a las diez de la mañana.