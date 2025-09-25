Cambios en un edificio histórico del paseo marítimo de Gijón: una parte importante del martillo de Capua cambia de manos

Cambios importantes en la propiedad de parte de un edificio histórico de Gijón como es el Martillo de Capua, en pleno paseo de San Lorenzo. El Instituto Urológico Asturiano (Insuas) ha culminado la compra del 46 por ciento de las acciones del Palacete de Capua, lo que se corresponde con el edificio que da a la calle Capua en el portal número 1, a la familia Alvargonzález Rodríguez. Con esa adquisición, que se produjo en el mes de abril, según las fuentes consultadas, Insuas ya posee el 95 por ciento del Palacete (que no del Martillo en sí) tras haber ido comprando diferentes lotes de esta edificación con el paso de los años.

El proceso de compra por parte de Insuas, explican fuentes conocedoras del proceso, ha sido largo. El Palacete de Capua, es decir, el edificio del número uno de la calle Capua, ha tenido diferentes propietarios, cada uno con sus porcentajes, y ha ido oscilando entre la familia Alvargonzález y diferentes fondos de inversión con el paso de los años. Para entender este proceso, lo primero que hay que tener claro es que el Martillo de Capua, es decir, todo el completo que queda al pie de la Escalerona, al final de la calle Ezcurdia, son en realidad tres edificios diferentes: el número dos de la calle Ezcurdia, el número tres de la calle Capua y el número uno de esta misma vía.

El Martillo de Capua fue construido en la década de 1880 por parte de Anie Treacher y su marido, Alejandro Alvargonzález Alvargonzález, quien, a su vez, fue alcalde de Gijón. El número uno de la calle Capua, como el resto del complejo, era de los numerosos herederos de esta familia. El constructor José Fresno, hacia el año 2008, logró hacerse con una parte muy importante de la propiedad de Capua uno. Sin embargo, por diferentes procesos, el Banco Santander se terminó quedando con el porcentaje que el constructor, fallecido en 2013, había adquirido. El Banco Santander tuvo esta propiedad a través del fondo Santander-Altamira Real State.

De fondo a fondo

Del fondo Altamira Real State-Santander el porcentaje de la propiedad que había adquirido Fresno en el año 2008 pasó a manos de Cerberus, otro fondo de inversión. Fue a este segundo fondo, de origen estadounidense, con el que el Instituto Urológico Asturiano (Insuas) llegó a un acuerdo para quedarse con una parte importante del porcentaje de la propiedad, menor al cincuenta por ciento. Anteriormente, Insuas había adquirido otra parte mínima de Capua uno que pertenecía a Mirallo Gestión.

Lo que ahora se ha completado es la venta de la parte de los porcentajes que aún quedaban en manos de la familia Alvargonzález Rodríguez que sigue residiendo en Capua 1. Restan un 5 por ciento de un fideicomiso que aún no han adquirido.