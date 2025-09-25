CC OO pide reconsiderar la nueva Oficina de Igualdad

La Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Gijón expuso ayer su rechazo al traslado de la oficina de Políticas de Igualdad al Museo Piñole tras su reforma tal y como plantea el gobierno local, ante la falta de idoneidad que, en opinión del sindicato, presenta el edificio de la plaza de Europa. En palabras de la Secretaria de Igualdad del Sindicato, Maite Costales, "el proyecto presentado no garantiza la privacidad ni la seguridad de las usuarias del mismo".

Para Costales situar la Oficina de Igualdad en "una zona tan de paso" como la que ocupa el actual museo Piñole "hará que muchas mujeres que necesitan de sus servicios no se atrevan a ir para no ser vistas ni identificadas". Además, destacó que el proyecto nace con necesidades de espacio, ya no es posible albergar a los 20 colectivos que componen el Consejo de Asociaciones de Mujeres. ◼