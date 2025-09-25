Dimite Pilar Ruiloba como líder de "La Cruz" de Ceares

Cambios sustanciales en la asociación vecinal "La Cruz" de Ceares. Pilar Ruiloba, su presidenta, no continuará al frente tras presentar su dimisión, ya comunicada y formalizada. De hecho, ya se ha celebrado una asamblea para abordar la situación y dar por iniciado el periodo para presentar candidaturas de cara a relevar a Ruiloba en el cargo. Pilar Ruiloba llevaba involucrada en la entidad desde su fundación y tomó las riendas a finales de 2020 tras una situación en la que la continuidad del colectivo pendía de un hilo. Su predecesor, Jacobo Freire, ya no ejercía y Ruiloba asumió interinamente el mando antes de comenzar ya su etapa de manera oficial en la presidencia, que ahora abandona. n