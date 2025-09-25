Vox Gijón, sobre el asturiano tras ganar otra sentencia en los juzgados: "Ni un euro para estas chorradas ni sus chiringuiteros"

Con un contundente «con Vox ni un solo euro para este tipo de chorradas ni para los chiringuiteros que quieren vivir de este negocio» acompañaba hoy la diputada autonómica y concejala por Vox, Sara Álvarez Rouco, su celebración de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de desestimar el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Gijón –decidido en Pleno–contra la sentencia inicial que anuló el Plan de normalización llingüística de Gijón 2024-2027. Un plan que fue Vox quien llevó a los juzgados al entender que era una imposición del uso del asturiano.

"Es la segunda vez que los tribunales nos dan la razón y eso deja las cosas bastantes claras. El plan era ilegal y un engaño. Se nos dijo que era una acción encaminada a una normalización con medidas que facilitaban oportunidades de utilización social del asturiano, que no había contenido normativo. Pues no", explicó la edil de Vox antes de indicar que "hay una grosera ilegalidad cometida por el Ayuntamiento de Gijón". Rouco cargo contra PSOE pero sobre todo contra Foro y PP como partidos que gobernaron durante el proceso de tramitación y aprobación del plan.

"Esperemos que ese matrimonio que han firmado Partido Popular y el Foro no siga esta línea de presentar este tipo de chapuzas y aprovecharse de la buena voluntad de los gijoneses", remató. Ante esta sentencia hay opciones de presentar recurso. Desde el gobierno que lidera Carmen Moriyón se está ahora mismo estudiando la sentencia para ver que decisión final se toma.

"Despilgarro"

Rouco cargó contra el "despilfarro" económico que generan las administraciones con su apoyo al asturiano y retó a los partidos en el gobierno a centrarse en las «preocupaciones reales de los gijoneses». Fue dura con Moriyón, que echó a Vox del gobierno de Gijón hace meses, y con el PP como socio de gobierno "Aquí se saltan la confianza de los ciudadanos, se saltan los pactos de constitución del gobierno, hay una Alcaldesa condensada por uso indebido y no justificado de dinero público, y no pasa nada. Nadie dimite... y el PP gobernando tranquilamente en su sillón", sentenció la concejala y diputada autonómica.

En la sentencia inicial se fijaban hasta seis irregularidades en la tramitación del plan: la falta de informe económico, la omisión de la consulta pública previa, la falta de publicación del texto en el portal web, la falta también de la publicación de las memorias e informes que conforman los expedientes, la ausencia del trámite de paso por la Junta de Gobierno y la ausencia del proyecto en el plan normativo anual del Ayuntamiento. Para el gobierno no eran necesarios estos pasos al no ser un documento normativo sino estratégico. Vox entendió que sí había una imposición del asturiano.