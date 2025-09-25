La Fundación de Cultura plantea unas cuentas de 17,41 millones
Servicios Sociales reforzará su plan de ayuda a domicilio en su presupuesto de 2026 para dotar al servicio de más horas
S. F. L.
La Fundación Municipal de Cultura convoca a su junta rectora para el próximo lunes para aprobar un proyecto de presupuestos para el año que viene que se refuerza: propone 17,41 millones de euros (eran 16,89 los que se aprobaron para este año en curso inicialmente) y una partida de inversiones reales de 374.000 euros, destinados en su mayoría a la compra de libros para los fondos de las bibliotecas y gestiones de adquisiciones y restauración del patrimonio municipal. Por su parte, la Fundación de Servicios Sociales, que convoca a su junta rectora este viernes, presenta unas cuentas de 31,6 millones para el año que viene, algo más de los 29,35 de este año.
Entre los planes de la Fundación de Cultura para el año que viene, según se detalla en su proyecto presupuestario, está arreglar "desperfectos" de la red de museos arqueológicos, especialmente en las termas romanas y en el entorno de la Campa, que mantiene su proyecto arqueológico: la previsión es culminar la tercera fase el año que viene y redactar los trabajos de la cuarta, penúltimo paso del programa.
La Fundación pretende también acometer en su totalidad la actuación en el refugio de Cimavilla, que se abrirá a visitas, y mantiene su programación habitual de festivales como el de música antigua y Feten. La entidad, por lo demás, destina nueve millones a gastos de personal y cerca de seis y medio a gastos corrientes.
Por su parte, la Fundación de Servicios Sociales presenta un presupuesto de 31.590.000 euros. Destacan los responsables en su informe "el importante incremento que viene produciéndose en el presupuesto de la Fundación en los últimos años, habiendo aumentado desde el año 2011 en un 130,74 por ciento". Uno de sus programas más importantes, el del servicio de ayuda a domicilio, se dota el año que viene con 12.435.000 euros, lo que supone un incremento del 6, 4 por ciento respecto al año anterior. "Su incremento se debe a la ampliación de horas de prestación del servicio estimadas según la evolución de la demanda a lo largo de los últimos años del contrato, así como la previsión de envejecimiento de la población en el municipio", se razona en el informe.
