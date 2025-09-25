"¡Arriba Gijón!": el grito viral de un grupo de asturianas y Georgina Rodríguez en el puente de Brooklyn

Son muchos los fans que paran a Georgina Rodríguez, mujer del futbolista Cristiano Ronaldo, por la calle. Una foto, un autógrafo... Y en Nueva York, durante un paseo nocturno por el puente de Brooklyn, no iba a ser menos. Pero, para sorpresa de ella y de su hermana, Ivana Rodríguez, que fue su acompañante en la Semana de la Moda de la ciudad americana, esas fans que le pararon eran asturianas.

"Gijón por el mundo", dice una chica al otro lado de la cámara, mientras un grupo de chicas posan junto a la modelo e influencer. "¡Arriba Gijón!", apostilla uno. Y el grupo reacciona con un: "¡Biennn!", mientras Georgina no puede evitar sacar una sonrisa. Asturias le tira.

Su relación con Gijón

La mujer de Cristiano Ronaldo tiene una especial vinculación con Gijón. En esta ciudad vive su hermana Ivana, junto su marido, el escultor Carlos García, y sus sobrinas. Así que sus visitas a la región son frecuentes, aunque muchas de ellas quedan en la intimidada. En 2024, la modelo compartió en redes sociales su visita en Gijón, en la que no faltó el cachopo, la fabada y, por supuesto, la sidra. Junto a su hermana y su cuñado, visitó el llagar de Trabanco y comió en el restaurante de Lavandera.

Georgina Rodríguez y sus acompañantes comieron un menú típico asturiano, con el plato de fabada, cachopo y arroz con leche de postre. Todo regado por unos culetes de sidra, y la posterior visita al Llagar Trabanco de Lavandera, en el que se interesó por el proceso de producción, junto a Samuel Trabanco.

La exitosa empresaria y protagonista de la serie "Soy Georgina", de Neftlix, transmitió una imagen muy normal, familiar y cercana, e incluso bromeó con la posibilidad de llevarse las sobras de la comida. “Comió muy a gusto, disfrutó de la visita, estuvo muy familiar con los niños, y se trajo hasta un look muy para el día, para estar en el pueblo, en un día así lluvioso”, comentó Yolanda Trabanco, directora del restaurante, que subrayó también su atención por conocer el proceso de la elaboración de la sidra. “Le explicamos todo durante la visita y disfrutaron todos mucho. Es algo que se aprecia mucho fuera, y es curioso que muchas veces los de aquí nos interesamos por esto cuando traemos a alguien de fuera para enseñárselo”, apostilló.