La gijonesa Siroko capta 27 millones para una plataforma tecnológica

Siroko, empresa gijonesa de comercio electrónico de material deportivo, prevé invertir 27 millones de euros para impulsar el desarrollo de una nueva plataforma tecnológica propia. La operación se va a desarrollar en dos fases, una primera inyección de 15 millones de euros antes de que finalice 2025, seguida de una segunda ronda de 12 millones en 2026.

El futuro entorno digital de Siroko optimizará la interacción entre usuarios y productos, incorporará funciones avanzadas de personalización basadas en inteligencia artificial y reforzar la estrategia omnicanal de la compañía en mercados globales. "No solo será un canal de venta, sino una experiencia completa", señaló Borja Mera, CEO de Siroko.

La compañía gijonesa, fundada en 2016, está especializada en ropa y accesorios para deportes al aire libre como el ciclismo, el esquí o el golf. Siroko está presente en más de 50 países como Alemania, Bélgica, Holanda, España, México, Estados Unidos, Canadá o Australia. La marca se ha popularizado con sus patrocinios a equipos como Los Ángeles Lakers, el Sporting de Gijón, el Club Básquet Sant Antoni o el Burgos BH-Burpellet, entre otros.