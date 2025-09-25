Horarios, actuaciones, exposiciones... todas las claves para disfrutar de la Noche Blanca de Gijón
Los responsables de galerías y museos ultiman los detalles para la Noche Blanca de hoy, que alcanza 21 espacios: "Es un día de gala para nosotros"
Gijón, listo para una Noche Blanca "de gala para el mundo del arte", como reivindicaba este jueves Aurora Vigil-Escalera, directora de la galería homónima, uno de los 21 espacios de la ciudad que acogerán este viernes día 26 de septiembre alguna de las casi 40 actividades que contempla una jornada, que arrancará a las 18.00 horas, de eclosión cultural en galerías, museos y centros de arte, que albergarán exposiciones, teatro, danza, música en directo o talleres. "Es un día señalado", coinciden los responsables de los equipamientos, que ultiman los detalles para la cita.
"Es un formato que funciona", reivindicó Diana Llamazares, directora de la galería Llamazares, sobre la Noche Blanca. En esta edición, el espacio apuesta por una visita guiada, a las 20.00 horas, a la muestra "La vida romántica", de Juana García-Pozuelo y comisariada por María von Touceda. También habrá, a las 21.00 horas, un concierto de "Clave de Trío" que será "muy divertido", subrayó Llamazares, que calificó la Noche Blanca como una "cita muy establecida". "Puede que sea la noche del año con más afluencia", indicó la galerista, que ensalzó que los asistentes disfrutan de las propuestas "de una manera más distendida y cercana". "En Gijón y Asturias hay una actividad artística y cultural muy viva y una prueba es esta fecha", destacó Diana Llamazares sobre la Noche Blanca, en la que hoy debutan las galerías Escondida, Félix y Ora Labora Studio. "Es un orgullo que cada vez se sumen más", valoró Llamazares.
El taller "El juego de crear", dirigido por Noemí González a niños de 7 a 12 años, abrirá a las 18.00 horas la veda en la galería Aurora-Vigil Escalera. "Si desde pequeños ven que en las galerías hay un ambiente agradable y se pasa bien, a medida que crezcan querrán seguir viniendo", apuntó Aurora Vigil-Escalera. A las 20.15 horas, habrá una mesa redonda con Fernando Castro Flórez y los artistas Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi, protagonistas de la exposición "Ver/Sentir/Habitar" que puede verse en el espacio. Y a las 22.30 horas, visita guiada amenizada con música de los ochenta.. Al respecto, Aurora Vigil-Escalera encomió las "propuestas muy plurales" y las "mil posibilidades" que brinda la celebración.
Un "sentido festivo"
A las 21.00 horas, el Museo Casa Natal de Jovellanos será escenario de la acción performativa "Secretos del Alcoba: Una performance de Miss Beige", con el álter ego de la artista Ana Esmith. "Lo encontramos apropiado en el contexto de nuestra exposición ‘Caleidoscopio’, que trata de la iconografía femenina", explicó Saturnino Noval, director de la Casa Natal y también del Museo Nicanor Piñole, donde habrá dos pases, a las 21.30 y a las 22.30 horas, de la performance "Piel de Mujer", de Marion Le Bihan Giguet. "La Noche Blanca, con su sentido festivo, anima a la gente a venir", sostuvo Noval, que remarcó que también supone la oportunidad de integrar en los discursos museísticos otras disciplinas como las artes escénicas.
"Se podrá ver la exposición de manera diferente, con luz artificial se le puede sacar más partido", manifestó Juaco López, director del Muséu del Pueblu d’Asturies y comisario de la muestra "Gijón/Xixón. Epicentro fotografía, 1858-1992", que cierra sus puertas este domingo en el Palacio de Revillagigedo. Hoy, a las 19.00 y a las 21.00 horas, habrá sendas visitas guiadas. "Ha llamado mucha gente para preguntar si hay que inscribirse", afirmó López sobre una fecha en la que la cultura gijonesa brillará, en un lapso temporal escaso, en muchos puntos a la vez.
Todas las actividades de la Noche Blanca de Gijón
Galería ATM
- 19.30 y 21.00 h, visitas comentadas a la exposición “Flex Plex”, de Sahatsa Jauregi
Galería Aurora Vigil-Escalera
- 18.00 h, taller de arte “El juego de crear”, con Noemí González
- 20.15 h, mesa redonda con Lisardo Menéndez, Tadanori Yamaguchi y Fernando Castro Flórez
- 22.30 h, encuentro con los artistas Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi, y música de los ochenta
Galería Bea Villamarín
- 19.30 h, charla “El Bosco: el artista que detuvo el tiempo y desafió la eternidad”, con Manuel López
- 20.30 y 21.30 h, taller “Micro Jardín de las Delicias”, con Adrián de la Torre
Galería Espacio Líquido
- 18.00 h, taller de “Vinyasa Yoga” con Une Yoga
- 19.00 h, taller de meditación
- 19.00 h, visita guiada a la muestra “Renacimiento”, de Rosalía Banet
- 21.15 y 22.15 h, música en directo con el DJ Helios Amor
La Galería Escondida
- 19.00 h, “El dibujo que se convierte en danza”, con Mares Danza
- 20.00 h, acción en directo “Pintar en vivo”, con José Arias
Galería LaSalita
- 19.00 h, danza contemporánea y tribal con “Escuela de Danza Tango Brujo”
- 20.00 h, espectáculo de teatro y títeres “Los pintores”, con Teresa Denisse y Maikel Valdés
- 21.05 h, taller de títeres con Marianna Nieddu
- 21.50 h, inauguración de la exposición “Geometría Mentales”, de Jorge Enrique Caro
- 22.30 y 23.30 h, danza con “Escuela de Danza Tango Brujo”, Silvia Katari, Yaddiel Espinosa y Yariel Espinosa
Galería Félix
- 21.00 a 0.00 h, exposición “Efímero”, de Isa González Díaz
Galería Llamazares
- 20.00 h, presentación de la muestra “La vida romántica”, de Juana García-Pozuelo, y visita guiada con María von Touceda
- 21.00 h, concierto de “Clave de Trío”
Sala Sola
- 18.00 a 0.00 h, exposición colectiva “La Piel del Gesto”, coordinado por Carlota Pinto
Ora Labora Studio
- 18.00 a 21.00 h, exposición colectiva “Re-apertura”
Plaza del Instituto
- 20.00 h, concierto de “Puño Dragón”
Antiguo Instituto
- 17.30 a 1.00 h, exposición “Afueras, memorias del extrarradio”, de Natalia Pastor y Roxana Popelka
- 21.00 h, visita guiada a la muestra “Studiolo. Colección de Candela Álvarez Soldevilla”
- 21.00 h, proyección de cortos de “Rodando en… donde puedas”, del Conseyu de la Mocedá
- 0.00 h, concierto de “Playback Maracas”
Termas Romanas de Campo Valdés
- 21.00 y 23.00 h, artes escénicas con “Agripina, la Menor”, de “O Nariz Teatro”
Museo Casa Natal de Jovellanos
- 21.00 a 22.30 h, acción performativa “Secretos del Alcoba: Una performance de Miss Beige”
Museo Nicanor Piñole
- 21.30 y 22.30 h, acción performativa “Piel de Mujer. Marion Le Bihan Giguet”
Museo del Ferrocarril
- 18.00 a 21.30 h, visitas guiadas “Viajar como reyes”, al interior de los coches salones
- 22.30 h, concierto de Tania Pereira
Ciudadela de Celestino Solar
- 18.00 h, “El fabuloso bosque de Esopo”, de “Fantastique Company”
- 19.00 h, taller infantil de creación de “kamishibai”
Museo Evaristo Valle
- 19.00 h, inauguración de la exposición “Circum”, de Juan Antón
- 20.15 h, concierto “Jardín sonoro”, con Igor Paskual
Palacio de Revillagigedo
- 19.00 y 21.00 h, visitas guiadas a la muestra “Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía (1858 - 1992)”
Antigua Rula
- 22.30 h, encuentro con el autor Pablo Basagoiti sobre la exposición “El Contemplanubes”
Laboral Centro de Arte y Creación Industrial
- 19.05 h, propuesta escénica “Omegaville”, de “Los 3 Cerditos”
Suscríbete para seguir leyendo
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
- Muere el menor gijonés que sufrió un accidente de coche en agosto junto a su familia en Guadalajara
- Esta emblemática sidrería de Gijón reabrirá en noviembre: así será la nueva vida de 'un templo' de la hostelería
- Condenados dos jóvenes magrebíes por apuñalar a cuatro hombres a la salida de un pub en Gijón: esta es la pena impuesta
- Investigan una presunta violación a una joven en Gijón: 'A esa hora no había nadie por la calle
- El barco de suministros que entró al Muelle de Gijón para evitar consignatario y levantó las críticas de los usuarios acaba detenido por Capitanía
- Así se elegirá el diseño final de la playa verde de Gijón: un Pelayo gigante, zona de juegos acuáticos... ¿Cuál te gusta más?