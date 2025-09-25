Horarios, actuaciones, exposiciones... todas las claves para disfrutar de la Noche Blanca de Gijón

Gijón, listo para una Noche Blanca "de gala para el mundo del arte", como reivindicaba este jueves Aurora Vigil-Escalera, directora de la galería homónima, uno de los 21 espacios de la ciudad que acogerán este viernes día 26 de septiembre alguna de las casi 40 actividades que contempla una jornada, que arrancará a las 18.00 horas, de eclosión cultural en galerías, museos y centros de arte, que albergarán exposiciones, teatro, danza, música en directo o talleres. "Es un día señalado", coinciden los responsables de los equipamientos, que ultiman los detalles para la cita.

"Es un formato que funciona", reivindicó Diana Llamazares, directora de la galería Llamazares, sobre la Noche Blanca. En esta edición, el espacio apuesta por una visita guiada, a las 20.00 horas, a la muestra "La vida romántica", de Juana García-Pozuelo y comisariada por María von Touceda. También habrá, a las 21.00 horas, un concierto de "Clave de Trío" que será "muy divertido", subrayó Llamazares, que calificó la Noche Blanca como una "cita muy establecida". "Puede que sea la noche del año con más afluencia", indicó la galerista, que ensalzó que los asistentes disfrutan de las propuestas "de una manera más distendida y cercana". "En Gijón y Asturias hay una actividad artística y cultural muy viva y una prueba es esta fecha", destacó Diana Llamazares sobre la Noche Blanca, en la que hoy debutan las galerías Escondida, Félix y Ora Labora Studio. "Es un orgullo que cada vez se sumen más", valoró Llamazares.

La cultura de Gijón se prepara para brillar en la Noche Blanca (en imágenes) / Marcos León

El taller "El juego de crear", dirigido por Noemí González a niños de 7 a 12 años, abrirá a las 18.00 horas la veda en la galería Aurora-Vigil Escalera. "Si desde pequeños ven que en las galerías hay un ambiente agradable y se pasa bien, a medida que crezcan querrán seguir viniendo", apuntó Aurora Vigil-Escalera. A las 20.15 horas, habrá una mesa redonda con Fernando Castro Flórez y los artistas Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi, protagonistas de la exposición "Ver/Sentir/Habitar" que puede verse en el espacio. Y a las 22.30 horas, visita guiada amenizada con música de los ochenta.. Al respecto, Aurora Vigil-Escalera encomió las "propuestas muy plurales" y las "mil posibilidades" que brinda la celebración.

Un "sentido festivo"

A las 21.00 horas, el Museo Casa Natal de Jovellanos será escenario de la acción performativa "Secretos del Alcoba: Una performance de Miss Beige", con el álter ego de la artista Ana Esmith. "Lo encontramos apropiado en el contexto de nuestra exposición ‘Caleidoscopio’, que trata de la iconografía femenina", explicó Saturnino Noval, director de la Casa Natal y también del Museo Nicanor Piñole, donde habrá dos pases, a las 21.30 y a las 22.30 horas, de la performance "Piel de Mujer", de Marion Le Bihan Giguet. "La Noche Blanca, con su sentido festivo, anima a la gente a venir", sostuvo Noval, que remarcó que también supone la oportunidad de integrar en los discursos museísticos otras disciplinas como las artes escénicas.

"Se podrá ver la exposición de manera diferente, con luz artificial se le puede sacar más partido", manifestó Juaco López, director del Muséu del Pueblu d’Asturies y comisario de la muestra "Gijón/Xixón. Epicentro fotografía, 1858-1992", que cierra sus puertas este domingo en el Palacio de Revillagigedo. Hoy, a las 19.00 y a las 21.00 horas, habrá sendas visitas guiadas. "Ha llamado mucha gente para preguntar si hay que inscribirse", afirmó López sobre una fecha en la que la cultura gijonesa brillará, en un lapso temporal escaso, en muchos puntos a la vez.