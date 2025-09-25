Las ideas para la playa verde del Rinconín: un concurso de contrastes

Una convocatoria muy dispar. O de contrastes. Ambas palabras son válidas para calificar la decena de propuestas que quedan sobre la mesa para diseñar la playa verde del Rinconín, tras el análisis efectuado este martes por el jurado del concurso de ideas. Presupuestos ajustados, de varios cientos de miles de euros, frente a otros más holgados, de varios millones; lo mismo con los plazos, de meses, ante los que se acercan a los dos años. Igualmente, también se pone en la balanza la tendencia hacia el ícono y los uso dotacionales para la ciudadanía, aunque estos últimos siempre han de guardar unos mínimos en el próximo lienzo del litoral este de la ciudad.

El proyecto que presenta el presupuesto más contenido es el bautizado, precisamente, como "Icono", que propone una cifra de 529.000 euros para su ejecución y, se da la circunstancia, de que también el menor plazo de ejecución. Precisamente, haciendo honor al nombre con el que se bautiza, apuesta por los elementos asociados a la playa, los cuales sirven como base para los futuros equipamientos y cuya estructura principal es una gran "sombrilla". Tras ella, "Brisa Marina", cuya ejecución se estima en 722.967 euros, es la segunda más económica y su leitmotiv son las "islas" donde se incluirían los usos dotacionales por lo que, entre las dos iniciativas de menos costo, ya se observa el contraste entre estructuras y naturaleza.

Terrenos donde se ejecutará la playa verde del Rinconín. / MARCOS LEÓN

Los documentos que presentan los dos números más elevados en cuestión monetaria son "Mayanes adentro" (7,53 millones de euros) y "Gulpiyuri" (6,4). La primera tira por la creación de no una playa verde unificada, sino de tres espacios interconectados dentro del terreno que forman todo el complejo; la segunda es, de entre todas, la que tira más por lo icónico. El informe presentado desprende levantar en el espacio un conjunto escultórico, dentro del cual destaca la inclusión de una gran estatua de Pelayo, uno de los mayores símbolos gijoneses.

En cuanto a plazos, la iniciativa titulada "Afayadizu esfamiau" es la que conllevaría más tiempo para materializarse: 22 meses. A cambio, promete instalaciones y equipamientos para todos los segmentos de edad de la ciudadanía, al igual que un presupuesto que queda a media tabla con 2,24 millones de euros. "La 21", con 18 meses de ejecución ya la renaturalización por bandera completa la comparativa de contrastes en la que los gijoneses podrán tomar parte con su voto a partir de este sábado, día 27.