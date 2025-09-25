Una inversión de 2,8 millones de euros y 30 nuevos puestos de trabajo: así es el nuevo Mercadona que acaba de abrir en Gijón

Con una superficie de sala de ventas de 1.600 metros cuadrados, una inversión de 2,8 millones de euros, la creación de 152 plazas de aparcamiento (cuatro de ellas reservadas para vehículos eléctricos) y la creación de una treintena de puestos de trabajo dentro de una plantilla con 48 empleados. Así es el nuevo supermercado Mercado que acaba de abrir sus puertas en Gijón, en concreto, en el Polígono de Porceyo. “Este nuevo supermercado eficiente dispone de unas características pioneras que responden a la apuesta de la compañía en ofrecer una experiencia de compra óptima y confortable. Un espacio amplio y diáfano, que facilita la entrada de luz natural, y con colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes”, señalan desde Mercadona.

El nuevo supermercado -que se suma a otro en construcción en el entorno del estadio de El Molinón- dispone de 1.600 metros cuadrados e incorpora la sección “Listo para Comer”, con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y “una zona de descanso con mesas y sillas” para los clientes. Esta sección nació en 2018 y desde entonces Mercadona “se ha ido adaptando a las necesidades y tendencias de consumo de los clientes”. La apuesta, por tanto, lleva a ofrecer a los clientes comida elaborada “al más puro estilo casero” como las croquetas o la ensaladilla rusa, o platos principales, como arroces, pasta o hamburguesas y bocadillos. “Además, en línea con la estrategia medioambiental de Mercadona, esta sección sirve gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel”, añaden.

Durante las obras para la construcción de este nuevo supermercado se ha dado empleo a 120 personas y en la misma han participado hasta medio centenar de proveedores. Ahora, el nuevo Mercado ya está abierto al público desde esta mañana de jueves.

Ergonomía, tecnología y eficiencia energética

Con el objetivo de facilitar las tareas diarias de las personas que conforman la plantilla, señalan desde la compañía, el supermercado incluye múltiples medidas que abogan por la ergonomía y que eliminan sobreesfuerzos. Por ejemplo, el mueble de caja Mercadona se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia. La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor equipado y unas taquillas personales amplias y cómodas.

Además, "esta tienda está completamente conectada tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores con los que poder compartir información desde cualquier sección de la tienda, lo que facilita la autogestión del supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena". Todo ello permite optimizar los procesos y conocer la gestión de la tienda en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y contribuye así a una mayor agilidad, especialmente en la gestión de los productos frescos.

A nivel medioambiental, se han tomado medidas que reducen el consumo energético gracias a una mejora del aislamiento térmico y acústico, optimizando los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente. Asimismo, cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente y un total de 416 módulos fotovoltaicos con los que seguir avanzando hacia el autoconsumo y la descarbonización.

Horarios de apertura del Mercadona de Roces

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09.00 a 21.30 horas. "Con esta nueva apertura, los clientes se beneficiarán de su conocida política comercial SPB (Siempre Precios Bajos), que permite que realicen sus compras de forma estable, comprando solo lo que necesitan y siempre con la máxima calidad al mejor precio, sin depender de descuentos, promociones o folletos", señaló.

Mercadona en Asturias

Mercadona, con esta nueva apertura, cuenta ya con 25 supermercados en Asturias, 21 de los cuales disponen del modelo de Tienda Eficiente y 19 ya tienen la sección ‘Listo para Comer’. La plantilla supera las 1.160 personas con empleo estable y de calidad.

La compañía mantiene una colaboración constante con proveedores e interproveedores especialistas en aquellas zonas en las que tiene presencia y desarrolla su actividad, con un modelo de relación basado en la confianza y que contribuye al crecimiento de la economía local. En el caso de Asturias, en concreto, donde la compañía colabora con 16 proveedores de producto y más de 160 proveedores no comerciales y de servicio, las compras locales de Mercadona alcanzaron los 208 millones de euros en el último año, cifra que supone un incremento del 24,5 % respecto a la del ejercicio anterior.