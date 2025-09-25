Largas colas, canciones míticas y mucha expectación: así fue el último concierto de Alejandro Sanz en Asturias hace una década
El cantautor madrileño volverá a Gijón en junio del año que viene, ciudad a la que llevó su gira "Sirope" en 2015
El artista internacional Alejandro Sanz volverá a Asturias el próximo año. La cita será en Gijón, en el parque de los Hermanos Castro, dentro de su gira ¿Y ahora qué? que primero ha arrancado por Latinoamérica y que va a recorrer una decena de ciudades españolas.
La nueva gira de Alejandro Sanz lleva por título “¿Y ahora qué?”, el proyecto discográfico que el intérprete lanzó el pasado viernes 23 de mayo. "¿Y ahora qué?”, un título que nace desde la idea de una frase cotidiana, algo que vive con nosotros y se convierte en una búsqueda poética. '¿Y ahora qué?' responde al curioso, la pregunta del luchador y del inconformista. “¿Y ahora qué?' es la pregunta dirigida a todos aquellos que no se satisfacen nunca con lo más fácil", señalan desde el entorno del cantautor.
Pero no es la primera vez que el artista con más premios Grammy visita Asturias. En concreto, son cinco sus actuaciones. Su debut fue en 1998 en el estadio El Molinón, Gijón), donde repitió también 2001, en 2004 actuó en San Lázaro, en Oviedo, y volvió a Gijón en 2015 con un concierto en el Palacio de los Deportes de La Guía en un año en el que también actuaron en la capital marítima del Principado Elton John y Lenny Kravitz. ¿Recuerdas ese concierto de Alejandro Sanz? Fue dentro de su gira "Sirope" y congregó a cerca de cinco mil personas.
El crítico musical Eduardo Viñuela dio buena cuenta del concierto en el Palacio de los Deportes, donde se formaron largas colas de admiradores del cantautor para entrar los primeros al recinto. Así describió Viñuela la esperada cita musical aquel 8 de agosto de 2015.
Alejandro Sanz crece con sus fans
Era un concierto muy esperado en la ciudad. Alejandro Sanz no actuaba en Asturias desde 2004 (Oviedo) y no lo hacía en Gijón desde el memorable concierto en el Molinón de 2001. Han pasado casi quince años, y aunque el mercado musical y el tirón del madrileño son muy distintos en la actualidad, fueron muchos los que no quisieron perderse la cita del pasado jueves y acabaron por llenar el Palacio de los Deportes de La Guía. Sus fans han crecido con él, y entre el público era difícil encontrar adolescentes; predominaban los treintañeros, que vibraban con nostalgia a cada píldora de sus primeros discos, y es que la gira española de su nuevo disco "Sirope" no sólo trae material nuevo, sino que cuenta con muchos de sus grandes éxitos.
El guion se repetía de nuevo este verano: como en los conciertos de Elton John y Lenny Kravitz el polideportivo era un horno que seguiría ganando temperatura a medida que avanzaba el concierto, y el sonido era malo. Imposible entender lo que cantaba Sanz, imposible discernir nada entre la bola de sonido que rebotaba contra las paredes de metal del recinto; en esta ocasión, los problemas se matizaron, pero no se solventaron en las primeras canciones y los sufrimos hasta los bises. Ya lo sabíamos, pero lo de este verano vuelve a confirmar que el Palacio de los Deportes es un gran contenedor de gente a cubierto, pero no es apto para conciertos.
El concierto siguió el orden y la estructura esperada: un comienzo con temas del último disco, varios imprescindibles, un medley con varios estribillos de temas de los noventa. Así hasta una veintena de canciones (incluyendo los bises) con las que el público se fue satisfecho. Sin embargo, la plantilla de músicos que acompañaron a Alejandro Sanz en el escenario no se desenvolvió de igual forma en todo el repertorio. Era una banda para el Sanz de los últimos diez años, para temas como "No es lo mismo" o "Paradise", en los que los patrones rítmicos son definidos, constantes y secos, las melodías de los vientos lineales y sencillas, y donde las guitarras no destacan, sino que acompañan el desarrollo de la canción para que todo fluya hacia adelante. Faltaba un set de percusión que acompañara a la batería, así quedó patente en temas como "Quisiera ser" o "Corazón partío", que contaron con la benevolencia de un público entregado a corear la letra, pero que en lo musical dejaron bastante que desear, al igual que el medley que unió "Amiga", "Mi soledad y yo" e "Y, ¿si fuera ella?" donde hubo momentos caóticos.
Obviamente no se trata de falta de medios, sino más bien de una decisión deliberada y un distanciamiento del sonido latino más ligado a Cuba, al Caribe, de discos como "Más" o "El alma al aire" para apostar por el mundo latino estadounidense con tintes de R&B. Afortunadamente no ha derivado hacia el electrolatino o estilos similares que nos llegan de Miami. La aspiración natural de un artista es evolucionar, no anquilosarse, y Alejandro Sanz lo está haciendo a pesar de que muchos de sus grandes éxitos se resientan en directo. Siempre nos quedarán para la nostalgia canciones como "Lo ves", que el madrileño interpretó a solas al piano.
Crítica musical de Eduardo Viñuela del concierto de Alejandro Sanz en agosto de 2015 en el Palacio de los Deportes de La Guía.
En el elenco de ciudades que el propio artista acaba de desvelar, además de Gijón el día 12, dan forma a una gira que arrancará el 6 de junio en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Tamnién estará en Bilbao, Mallorca, Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Murcia, Valencia, La Coruña y Fuengirola. "Todas mis ganas en un solo cartel. ¿Y ahora qué? Gira España. Vamossss" ha sido su comentario en su perfil de la red social Instagram.
La cita en Gijón está para el 12 de junio del próximo año en el parque de los Hermanos Castro. Las entradas saldrán a la venta a partir del próximo día 9 de octbre a las diez de la mañana.
