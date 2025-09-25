La obra de Tabacalera interesa a 14 empresas, de visita en el recinto

La licitación para el futuro centro de arte de Tabacalera tiene aún una semana y media de plazo para recibir ofertas, pero el interés mostrado hasta ahora por las empresas apunta a que el concurso público podría cerrarse con un buen número de propuestas. Según explica el Ayuntamiento, en la mañana de ayer, que era cuando se había fijado una visita a las instalaciones de la mano del personal municipal, recalaron en Gijón representantes de 14 entidades interesados en conocer las instalaciones y el recinto de obra, un gesto que, para el Consistorio, prueba que ya hay al menos varias constructoras trabajando en el desarrollo de una memoria detallada con el faseo de trabajos, uno de los requisitos de la licitación y que obliga a los aspirantes a conocer de primera mano el entorno.

Desde que se publicaron los pliegos el pasado día 9, además, el Ayuntamiento ha recibido 16 consultas de empresas interesadas, muchas de ellas relacionadas con la propia visita a las instalaciones y con cuestiones técnicas de la documentación solicitada.

La obra salió a licitación por 21,44 millones de euros de presupuesto y un plazo de ejecución de hasta 42 meses. Para hacerse con este contrato, las empresas aspirantes serán evaluadas con hasta un total de 100 puntos, siendo 32 de ellos referentes a la mejora de la oferta económica –un apartado habitual en cualquier licitación de obra pública– y otros 20 a la mejora del plazo de garantía. Los 48 puntos restantes, sin embargo, se los queda la elaboración de la citada memoria constructiva, un apartado que, por eso, es decisivo.

En esa memoria las empresas aspirantes deben detallar su propuesta para fasear los trabajos, planteando un cronograma que minimice las molestias de la obra en el barrio y que incluya hitos como la priorización del nuevo edificio Piñole, que se quiere abrir a finales de 2027, como ya es sabido. De ahí que haya un interés mayor al habitual por parte de las empresas para conocer de primera mano el recinto de la obra y de poder trasladar dudas directamente a los responsables municipales. La visita a Tabacalera, la única prevista en esta fase de licitación, se celebró ayer por la mañana. El resto de dudas ahora se tramitarán por mensajería.