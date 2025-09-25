El Patronato incluye en sus cuentas para 2026 mejoras en Las Mestas

El Patronato Deportivo Municipal (PDM) presenta para el año que viene un presupuesto al alza, de 19,14 millones (frente a los 18,4 que se habían aprobado para este año en curso), aunque con una partida de inversiones a la baja, de 439.000 euros, frente a los 855.700 que tenía el año pasado. El grueso de esa partida inversora, 370.000 euros, se pretenden destinar a la remodelación de la pista de ensayo de hípica de Las Mestas. El PDM convoca a su junta rectora el próximo lunes para validar estas cuentas. La entidad se reserva 889.000 euros en líneas de subvenciones y dedica 11,8 millones a gastos corrientes. Hay una partida de 669.636 euros ante la previsión de que se repita el torneo de pádel y se añade un nuevo precio público para financiar la Copa de la Reina de hockey sobre patines.

La EMA aprueba su plan

Por otra parte, el consejo de administración de la EMA aprobó ayer la ordenanza que regulará los precios públicos del agua en 2026, con su congelación de las tasas. ""La empresa está viviendo uno de sus mejores momentos y prueba de ello es que podemos afrontar las mayores inversiones de su historia sin un impacto negativo para los bolsillos de la ciudadanía", aplaudió Jesús Martínez Salvador.