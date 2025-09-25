Pintueles celebra la biodiversidad en el río Piles
El concejal de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, participó ayer en una visita – en la imagen– en el río Piles junto con técnicos de la Fundación Biodiversidad, la entidad encargada de financiar y supervisar el desarrollo de las obras de renaturalización del principal cauce de la ciudad. El edil celebró que las obras de la fase uno ya han terminado y que ahora la obra se centrará en la fase dos, que tiene que ver con renaturalización del parque más próximos a las pistas de atletismo de Las Mestas. Por otro lado, Pintueles puso en valor que la zona ha recuperado su biodiversidad. "Hay especies que hace décadas que no se veían", dijo.
