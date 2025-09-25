El PP llevará al Debate de Orientación Política una batería de propuestas con impacto en Gijón: estas son todas las iniciativas

El PP de Asturias llevará al Debate de Orientación Política en la Junta General una batería de propuestas sobre Gijón "con el objetivo de desbloquear proyectos estratégicos para el presente y futuro de la ciudad". "Frente al abandono de Adrián Barbón y Pedro Sánchez, que han castigado a la ciudad por retirarles su confianza en el Ayuntamiento, el PP reafirma su compromiso con los gijoneses conscientes de que Gijón merece mucho más de lo que Sánchez y Barbón quieren darnos”, sentenció Andrés Ruiz, diputado autonómico y presidente del PP de Gijón.

Entre las iniciativas presentadas figuran exigir la ejecución y financiación del soterramiento del vial de Jove y la reactivación inmediata del desdoblamiento de la GJ-10 en su tramo Lloreda–Veriña, el impulso del plan de vías, la conclusión del proyecto de la estación intermodal o la conexión del metrotrén hasta el Hospital de Cabueñes. También la reprobación de la gestión del Gobierno de España en los accesos al puerto de El Musel y la reclamación de la humanización de la avenida Príncipe de Asturias, con la posterior cesión del vial al Ayuntamiento.

Hay más. El PP solicita la programación de inversiones para recuperar los antiguos juzgados de la calle Decano Prendes Pando y la elaboración de un plan de accesos a la ciudad que contemple los nuevos desarrollos urbanísticos. También se exigen actuaciones para restablecer la conexión entre el Puerto de Gijón y la costa atlántica francesa y la presentación inmediata de un plan estratégico de desarrollo de la Zalia, además de la obligación de remitir trimestralmente a la Junta General informes sobre el resultado de los procesos de venta y reserva de suelo.

Sobre la Zalia, Andrés Ruiz remarcó la necesidad de “la presentación de un plan estratégico que defina su futuro, convencidos de que debe convertirse en una verdadera zona de actividades logísticas que sume sinergias con los puertos de Gijón y Avilés". En ese sentido, Ruiz aseveró que "el gobierno socialista, guiado por su propia urgencia, parece querer reducir este polo logístico a un simple polígono industrial, mientras sigue posponiendo cuestiones básicas como la construcción de la subestación eléctrica y el impulso a la intermodalidad”.

"Atascos constantes en hora punta en la GJ-10"

Respecto al Puerto de El Musel, el presidente del PP a nivel local advirtió de que “no podemos olvidar la situación de los accesos a El Musel ni el creciente problema del tráfico en la zona oeste de Gijón". "Volvemos a poner en evidencia la estafa electoral del vial de Jove y exigimos al Ministerio que no descarte la opción soterrada para los accesos al Puerto, que humanice la avenida Príncipe de Asturias y que desbloquee el desdoblamiento de la GJ-10 en el tramo Lloreda-Veriña, donde los atascos son constantes en las horas punta, llegando a colapsar incluso la autopista", incidió Andrés Ruiz, que aseguró que "la acumulación de retrasos e incumplimientos ya supone un verdadero insulto para los gijoneses”.

En cuanto a las conexiones ferroviarias, el dirigente popular reclamó “avances en la Autopista del Mar y en la integración de la red de cercanías hasta el centro de la ciudad, con la culminación de un plan de vías paralizado desde hace demasiados años". "Los retrasos en la redacción del proyecto básico de la estación intermodal hacen sospechar nuevos incumplimientos, mientras el Gobierno central parece dispuesto a perpetuar la provisionalidad de la actual estación", apostilló Andrés Ruiz, que recordó que "la red de cercanías debe penetrar en la ciudad hasta el Hospital de Cabueñes y resulta imprescindible ejecutar las obras en el nudo de Villabona para reducir los tiempos de viaje entre Gijón y Oviedo”.

Andrés Ruiz también señaló la urgencia de actuar sobre los antiguos juzgados de Prendes Pando, ya que “un edificio sufragado por los gijoneses no puede seguir en este estado", comentó Ruiz, que abogó por su recuperación para la ciudad. "Debe revertirse su titularidad una vez se rehabilite, en lugar de continuar sometido a la inacción de la consejería de Hacienda”, profundizó el dirigente popular, que recalcó que “el Partido Popular pone sobre la mesa cuestiones esenciales para el futuro de Gijón, con especial atención a sus infraestructuras y a la movilidad".