El PSOE también carga contra la congelación de impuestos

El grupo municipal socialista cerró ayer la ronda de reacciones de la oposición sobre el proyecto de ordenanzas fiscales para Gijón del año que viene y lo hizo también con una postura contraria a la congelación de tasas anunciada por el gobierno local. Como ya hicieron Izquierda Unida y Podemos, el grupo socialista también reprocha la postura del bipartito en ese sentido. Señaló ayer Marina Pineda, edil socialista, que la decisión es "propaganda electoralista" y aseguró que "las cuentas municipales están a punto de reventar sus costuras". La concejala aseguró que "los ingresos fiscales en Gijón están muy por debajo de los de otros municipios similares, como Oviedo, León, A Coruña, Santander o Donostia" y pidió un sistema tributario "más progresivo". Debido a que los grupos solo pueden plantear enmiendas a los apartados que figuren modificados en la propuesta del gobierno, el PSOE presentará solo seis. Dos de ellas tendrán que ver con el Jardín Botánico, tres con el Patronato Deportivo y una última con la EMA.