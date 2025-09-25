El Salón Internacional de las Sidras de Gala abre sus puertas en Gijón reivindicando la cultura asturiana: "La sidra puede tomarse en un chigre o en un estrella Michelín"

El Salón Internacional de las Sidras de Gala (Sisga) inauguró en Gijón su decimoquinta edición con el pensamiento de que este año es el más especial. El motivo no es otro que el reconocimiento que la Unesco otorgó a la cultura sidrera como patrimonio inmaterial de la humanidad, un logro que llevan esperando más de una década. "Desde el primer año tratamos de comunicar la cultura asturiana de la sidra, pero ahora tenemos el reconocimiento oficial de lo que llevamos diciendo quince años y podemos decirlo con la cabeza muy alta", reconoce Lucía Fernández, organizadora de Sisga.

El evento, que se llevará a cabo hasta el domingo 28, acoge a 63 llagares de 18 países y en él se mostrarán hasta 263 variedades de sidra. Una internacionalización que se vio desde la primera ponencia que corrió a cargo del irlandés Eamon Lucey y su llagar Stonewell. "Es uno de los mayores embajadores de la sidra asturiana", celebró a su lado Marcos Abel Fernández, presidente de la Fundación Asturies XXI.

"Los asturianos tendemos a pensar que la sidra solo se hace aquí. La cultura asturiana de la sidra es muy especial, no hay nada igual en el resto del mundo. Aquí hay representaciones de Europa, Asia, América... y cada uno trae su sidra para compartir y demostrar. Vienen también para aprender a cómo se hace y se vive la sidra en Asturias", analizó Fernández que también puso en valor el poder contar con llagareros de todo el mundo. "Nos solemos centrar mucho en la sidra natural de escanciar y es un soplo de aire fresco ver todos los productos que se pueden hacer. Los llagares asturianos cada vez van innovando más y añadiendo nuevos productos. Esto sirve para compartir ideas y avances", remarcó.

Catas, exposiciones y brunch de gala

"Es un evento un poco diferente, que reivindica el papel de la sidra en todos los espacios. Es importante que la sidra se valore como un proyecto de calidad y que puede estar presente en un chigre o en un restaurante de estrella Michelín", explicó Marcos Abel Fernández. La primera jornada se abrió con una cata a cargo de Stonewell y su sidra de Cork, Irlanda. La comitiva se trasladó por la mañana hasta Villaviciosa para conocer las labores de dos llagares de renombre como son Cortina y Amandi.

Durante los días que dure el Sisga, también se celebrarán mesas redondas en las que se conversará sobre diversas cuestiones relacionadas con la cultura sidrera, como puede ser su adaptación al turismo. "El mundo de la sidra tiene que contribuir a la sostenibilidad real, la de las personas y la biodiversidad de las pumares de cada país y esto se nos tiene que reconocer. Por otra parte, inevitablemente estamos viviendo un proceso de expansión de turismo. Tiene su parte positiva porque genera riqueza e intercambio cultural, pero también aporta cosas malas como la masificación", añadía el presidente de Asturies XXI.

La idea es tejer una red de contactos para los llagareros que participen, así como seguir fomentando la tradición sidrera asturiana abriendo sus puertas a nuevas posibilidades. "Es un proyecto con vocación mundial, estuvimos el mes pasado en Japón y ya estamos en contacto con las autoridades de Tokio para que participen como colaboradores en este proyecto para darle una perspectiva internacional".

El resto de jornadas habrá encuentros con diversas entidades como la Cámara de Comercio de Gijón o Crivencar, visitas a lugares emblemáticos como el Mueso del Pueblo de Asturias o el Museo de la Sidra de Nava, exposiciones como la que llevarán a cabo en el recinto Luis Adaro o un brunch de gala que se oficiará en la finca El Duque. También habrá espacio para la entrega de premios del Sisga de este año.