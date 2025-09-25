Los últimos preparativos de Agropec para su gran apertura en el recinto Luis Adaro de Gijón: "Es la fiesta de la ganadería"

Paja para que descansen tranquilas, últimos retoques en el salón de belleza y cruzar los dedos para que el día de concurso salga todo a la perfección. Ganaderos de toda España de la raza frisona ultiman detalles en el pabellón central del recinto Luis Adaro de Gijón de cara al Concurso Nacional que se celebra dentro de la 39.ª edición de Agropec (Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras) y que da comienzo este viernes 26.

Hasta 200 reses de 64 ganaderías de siete comunidades autónomas participarán en el certamen de este año. Pero Agropec es mucho más que las vacas y es que los visitantes podrán conocer cerca de 1.600 animales como asturcones, diferentes razas de ovejas, aves, ganado porcino... El plato fuerte, sin duda, es el Concurso Nacional de raza frisona, el mayor aliciente del año para muchos ganaderos. En la jornada previa a la inauguración, algunos de los más veteranos intercambiaban pareceres. "Llevamos en el concurso nacional 45 años. Por trayectoria igual somos en los que más concursos nacionales hemos participado en la historia", rememora Paulino Badiola, de la ganadería Badiola de Gozón, una de las grandes rivales a batir.

Para esta edición, Badiola ha optado por llevar diez animales; nueve vacas de lactación y una ternera. "Venimos a participar, a mostrar la genética de nuestros animales y a competir para lograr hacer el mejor papel posible", resume el ganadero que confiesa que la preparación ha sido buena, aunque por el camino han tenido algún problema. "El año va bastante bien, hubo un percance con una vaca, la que nos ganó el concurso de Llanera, que se nos enfermó. Son lesiones que pasan, como los atletas cuando preparan los Juegos Olímpicos, pero las que llegan hay que prepararlas lo mejor posible", afirma Badiola.

Agropec ultima sus preparativos en el recinto Luis Adaro de Gijón: “Es la fiesta de la ganadería” / Ángel González

El gozoniego destaca tres enfoques claves por los que su ganadería sigue asistiendo cada edición. "Es un punto de encuentro y social, podemos mostrar nuestros mejores animales e ir mejorando cada año y por la exposición y prestigio que dan las vacas ganadoras", sentencia Badiola. A su lado, otro de los veteranos del concurso como Ivón Entrecanales secundaba sus palabras. "Es el nacional, estás todo el año trabajando para este día. Lo importante es participar y hablar con el resto de personas de España. Es lo que siempre ha sido Agropec", resume Entrecanales.

Desde Cantabria, su granja Cudaña acude al campeonato con siete vacas, algunas de las cuales les han dado gran resultado en el regional. "En nuestra zona hemos funcionado muy bien este año. Tenemos ganas de hacer las cosas bien para ganar por fin después de cuarenta años", confía Entrecanales, esperando que este sea el año que se desquite tras cuatro décadas sin lograr la victoria.

En medio de las reses, Nicomedes Vázquez descansa en una silla mientras que con el bastón alecciona a su nieto Nicolás en el cuidado de los animales. "La ganadería ya la fundaron mis abuelos y ahí seguimos la familia", celebra Vázquez. Su nombre es El Cantón, en El Tejo, Cantabria, y llegan a Agropec con dos vacas de leche y cuatro terneras. "Venimos a participar, pasarlo bien y que las vacas funcionen y no haya problemas. Si logramos algún premio, pues más contentos", apunta Gonzalo Vázquez.

Conejos de pura raza y aves de Mallorca

Agropec también reúne a diferentes especies de animales que están tanto para las exposiciones como a la venta. "Solemos venir habitualmente, las instalaciones está muy bien y el recinto ferial es muy completo", destaca el mallorquín Toni Durán mientras pasea pato en mano.

En el pabellón dominado por las aves, una de las especies de conejos llama la atención. Se trata de la raza gigante español y José María Vega es uno de los criadores más importantes del país. "Fueron reconocidos en una Exposición en París en 1939, pero no figuran datos. Hay libros escritos por J. Crespo, pero por mucho que haya textos no los admiten. Cuando íbamos a Francia a concursar nos decían que los hacíamos con animales piratas. Llevamos tres años peleando para que se reconozca la raza y es posible que este año se nos dé. Es la única de España", afirma con rotundidad Vega.

En su criadero de Carreño cuida de sus lepóridos con esmero. Así lo ejemplificaba uno de los animales de la feria que mostró con orgullo. "Se porta muy bien y sabe cuando estar quieta para el concurso", alabó el de Carreño sobre uno de los conejos. Con seis meses pesa ocho kilos y su pelaje claro y abundante le convierte en una 'rara avis' de su especie. "Tiene seis meses y no va a crecer más, pero de estos solo te sale uno cada muchísimos", confesó el ganadero.

Este viernes comienza ya la actividad en el recinto Luis Adaro con el principal aliciente del Concurso Nacional de raza parda alpina, que tendrá lugar a las 17.00 horas. También habrá exposiciones, talleres para los más pequeños. Todo eso después de la gran inauguración que tendrá lugar a las 12.00 horas.