Vox celebra la sentencia del TSJA por el plan de la Llingua

Vox celebró la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en la que confirmó la nulidad del Plan de Normalización Lingüística aprobado por el Ayuntamiento, calificando la medida como una "grosera ilegalidad". Sara Rouco, concejala del partido, calificó esta sentencia como "un triunfo de los gijoneses frente al sectarismo lingüístico de la izquierda".

Así mismo, recalcó que "esta sentencia es una advertencia clara a quienes intentan usar las instituciones como laboratorio ideológico. Gijón necesita gestión, no imposiciones sectarias ni ilegalidades". Desde el partido apuntaron que es una resolución que ya ganaron el pasado mes de mayo en segunda instancia, cuando en un primer momento los tribunales les dieron la razón previo recurso ante el TSJA. ◼