Vox celebra la sentencia del TSJA por el plan de la Llingua
Vox celebró la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en la que confirmó la nulidad del Plan de Normalización Lingüística aprobado por el Ayuntamiento, calificando la medida como una "grosera ilegalidad". Sara Rouco, concejala del partido, calificó esta sentencia como "un triunfo de los gijoneses frente al sectarismo lingüístico de la izquierda".
Así mismo, recalcó que "esta sentencia es una advertencia clara a quienes intentan usar las instituciones como laboratorio ideológico. Gijón necesita gestión, no imposiciones sectarias ni ilegalidades". Desde el partido apuntaron que es una resolución que ya ganaron el pasado mes de mayo en segunda instancia, cuando en un primer momento los tribunales les dieron la razón previo recurso ante el TSJA. ◼
- La 'joya' arquitectónica de Gijón que crece en admiradores: 'Es una pasada, no entendemos que no sea Patrimonio Mundial
- Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
- Esta emblemática sidrería de Gijón reabrirá en noviembre: así será la nueva vida de 'un templo' de la hostelería
- Muere el menor gijonés que sufrió un accidente en agosto en Guadalajara
- Lara Álvarez habla del bullying que sufrió en el colegio en el que estudió: 'Todavía hay una niña herida dentro de mí
- Condenados dos jóvenes magrebíes por apuñalar a cuatro hombres a la salida de un pub en Gijón: esta es la pena impuesta
- Investigan una presunta violación a una joven en Gijón: 'A esa hora no había nadie por la calle
- La reforma de esta céntrica calle de Gijón para ganar más espacio para los peatones se aplaza a la espera de estudios 'concluyentes