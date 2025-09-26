El 15º SISGA reúne en Gijón a la gran comunidad internacional de la sidra

Desde ayer, jueves 25 de septiembre, Gijón/Xixón se erige como el epicentro mundial de la sidra con la celebración del 15º Salón Sidres de Gala (SISGA), un encuentro que hasta el domingo 28 de septiembre reúne a elaboradores, expertos, importadores y aficionados de tres continentes. Con quince ediciones a sus espaldas, el certamen organizado por la Fundación Asturies XXI se ha consolidado como una referencia para el sector, al combinar divulgación cultural, promoción internacional y creación de oportunidades comerciales.

El SISGA nació con un triple propósito: dar visibilidad a la sidra asturiana más allá de la variedad tradicional, acercar al consumidor local la producción internacional y fortalecer la cooperación entre profesionales sidreros. Esa vocación sigue más vigente que nunca, con una programación que alterna catas, mesas redondas, visitas a llagares y actividades divulgativas.

Una inauguración con acento irlandés

La cita arrancó ayer con la bienvenida a los participantes en el Hotel Zentral Rey Pelayo y la cata inaugural de la sidra irlandesa Stonewell, presentada por su representante Eamon Lucey. El carácter internacional del encuentro se puso de manifiesto desde el primer minuto, con delegaciones de Europa, América y Asia. La jornada continuó con un almuerzo en Villaviciosa, visita al Llagar Cortina y un acto en el Museo de la Sidra de Asturies, donde se celebró la mesa redonda "Turismo vinculado a la sidra y la manzana", con la participación de representantes de Letonia, Portugal e Italia, además de instituciones asturianas como Turismu Xixón y la propia Fundación Asturies XXI.

El jurado internacional y las catas

Hoy, viernes 26, el protagonismo recae en el jurado internacional, constituido en el Restaurante Finca El Duque bajo la presidencia de Manuel G. Busto. Cada llagar participante tiene representación, garantizando así independencia y pluralidad. Las sidras presentadas compiten en distintas categorías, con distinciones que van desde la medalla de bronce hasta el reconocimiento Premium, reservado para las mejores de cada grupo.

Mientras tanto, los asistentes no vinculados al jurado participarán en actividades paralelas como la visita al Jardín Botánico Atlántico y al Muséu del Pueblu d’Asturies. La tarde ofrecerá un maridaje de productos de "Alimentos del Paraíso" con diferentes sidras y una clase magistral de escanciado a cargo de Amauris "La Pauta". La jornada culminará con una espicha asturiana.

La gran cita con el público

Mañana, sábado 27, será el día más popular del SISGA gracias a la cata abierta en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro. Durante toda la jornada, el público general podrá degustar más de dos centenares de sidras de distintas procedencias y dialogar directamente con sus productores.

El evento incluye catas guiadas de carácter didáctico y la posibilidad de adquirir productos en los propios estands, lo que convierte al certamen en un escaparate privilegiado para conocer estilos y variedades que no suelen llegar al mercado asturiano. La jornada se completará con la Espicha de Xermandía en el Llagar Castañón, en la que productores de diferentes países compartirán canciones y tradiciones de sus lugares de origen.

Clausura y entrega de premios

El domingo 28 llegará el momento de mayor expectación con la entrega de los Premios SISGA durante el brunch de gala en el restaurante Finca El Duque. El chef Pedro Baldó, reconocido con el Premio Nacional de Gastronomía, ofrecerá un menú especialmente diseñado para armonizar con distintas sidras.

Los galardones, entregados por autoridades, miembros del jurado y representantes de la Fundación Asturies XXI, son un reconocimiento muy valorado a nivel internacional y suponen un trampolín para la proyección exterior de los llagares premiados. El acto incluirá además el nombramiento de nuevos embajadores del SISGA, que tendrán la misión de difundir la cultura sidrera asturiana en sus países de origen.

Sin duda alguna, el SISGA no es solo una feria de bebidas; es un punto de encuentro cultural y comercial que refuerza la posición de Asturias como referente mundial en la producción de sidra. Al atraer a profesionales de tres continentes y abrir sus puertas al público local, el salón logra un equilibrio único entre tradición, innovación y proyección internacional.

Con cada edición, la sidra asturiana reafirma su vocación universal y demuestra que su riqueza no se limita a la variedad tradicional de escanciar, sino que abarca un abanico creciente de propuestas que conquistan mercados, paladares y culturas en todo el mundo.