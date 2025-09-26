Un paseo por Agropec y una novedosa investigación para potenciar las ganaderías: así ha sido la inauguración de "la feria por excelencia" de Asturias

La 39.ª edición de Agropec abrió sus puertas con gran presencia de autoridades y muchas ganas de ver las novedades que presenta la mayor feria del campo de Asturias. Como cada año, la presencia de ganaderos, agricultores y animales ha aumentado. Para esta edición, son 207 animales de siete comunidades autónomas los que podrán ser visitados en el recinto ferial Luis Adaro.

Autoridades locales y regionales fueron de los primeros asistentes a Agropec. "Esto es algo más que una feria. Es un punto de encuentro de las personas que sienten algo por el mundo rural. Nos une a todos, ganaderos, agricultores, profesionales del sector y familias que se acercan a la feria para mantener estas tradiciones y reconocer la labor de quienes cuidan nuestra tierra", comenzó señalando Abel Junquera, concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, que añadió que Agropec recuerda que "el mundo rural es una parte muy importante de nuestra identidad, tradiciones y futuro".

Después de la protocolaria foto de familia, la comintiva dio una vuelta por los diferentes expositores de alimentos asturianos. También tuvieron momento para conocer alguno de los ganaderos y sus animales que se presentarán a los concursos que se celebran en los próximos días.

Por parte del Principado de Asturias estuvo presente la directora general de Desarrollo Rural, Agroindustria y Agricultura, María Begoña López. "Agropec es la feria por excelencia", mencionó en primer lugar en sus declaraciones, antes de enumerar las novedades que han incorporado para esta edición bajo la marca "Alimentos del paraíso". "Hacemos una apuesta económica importante porque queremos traer a la ciudad el medio rural en toda su extensión. Es un escaparate importantísimo y lo demuestran las novedades que traemos que están en el pabellón número uno e invito a visitarlo, degustar, comprar y a participar en el sorteo", animó López. También llamó la atención el chigre de la cultura sidrera, representado por Valdesoto, en el que las autoridades hicieron parada en su visita para fotografiarse.

Desde la Cámara de Comercio de Gijón, anfitriones de Agropec, esta feria sigue siendo uno de los mayores incentivos del recinto ferial Luis Adaro. "Año a año vamos sumando un peldañito más. Estamos tremendamente orgullosos de que a través de Agropec nuestro campo y productos agroalimentarios cada vez tengan más presencia y sean más conocidos por la sociedad", afirmaba su presidente, Félix Baragaño.

En el apartado de patrocinadores, el presidente de la Caja Rural de Asturias, Fernando Martínez, mostró una vez más su compromiso con esta feria y explicó varias de las actividades que se están llevando a cabo en el stand de la entidad. "Estamos presentes en Agropec desde siempre, pero este año con una función más determinante porque traemos dos aspectos referidos al aprovechamiento en el campo de la sidra. El lema es "Aprovechar todo lo que se desecha", comentó Martínez.

Investigación contra la cetosis

Dentro de Agropec también se va a presentar un nuevo estudio llevado a cabo por Ascol, en colaboración con diversas entidades y laboratorios, con la que se va a detectar una de las enfermedades que más afectas a las vacas después de dar a luz. "La ganadería de leche, en el caso de la raza frisona, lleva mucha investigación detrás que ofrece soluciones para que las explotaciones sean más rentables y sostenibles", explicaba Sofía Alday, directora gerente de Conafe.

José Emilio García, presidente de Ascol, aportaba más datos sobre las cifras que se van a compartir en Agropec. "En Ascol hacemos el control lechero en las granjas de Asturias y vamos implementando resultados para que los ganaderos puedan hacer la mejor gestión posible de sus explotaciones", afirmaba el presidente.

"Estuvimos inmersos en un proyecto para ser capaces de detectar la cetosis de las vacas en el primer periodo postparto. La cetosis es un problema alimenticio que ocasiona una serie de trastornos a los animales, engrasándoles en hígado y que repercute en la producción de leche y en la fertilidad de cara a los siguientes partos. Hicimos un proyecto para ver como detectarlo. Gracias a unas nuevas máquinas a partir de octubre vamos a mandar un informe del BHB donde los ganaderos puedan ver que vacas tienen cetosis y no para que lo puedan detectar a tiempo y no sea crónico", detalló García con optimismo ante este gran avance en el mundo ganadero.