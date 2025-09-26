Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturias gradúa a 93 nuevos policías locales

Asturias gradúa a 93 nuevos policías locales.

Asturias gradúa a 93 nuevos policías locales. / Marcos León

El Palacio de Congresos acogió ayer la graduación de 93 agentes de policía local de la trigésimo primera promoción de la Escuela de Seguridad Pública del Principado. De ellos, 20 se quedan en Gijón.

