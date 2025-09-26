Más de 4 kilómetros de atasco durante una hora en la "Y" a la altura del viaducto de Somonte (Gijón)

Gran atasco en la "Y". Cientos de conductores estuvieron atrapados en la autopista, a la altura del viaducto de Somonte (Gijón), a primera hora de esta tarde a consecuencia de un accidente de tráfico. La caravana de coches superó los 4 kilómetros y afectó a los dos carriles sentido Oviedo/Avilés de la A-8.

Atasco en el viaducto de Somonte / LNE

Las retenciones, que duraron aproximadamente una hora, fueron desde Porceyo hasta más allá de la fábrica de ArcelorMittal en Gijón. Es decir, hasta poco antes de Serín.