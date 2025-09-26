Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 4 kilómetros de atasco durante una hora en la "Y" a la altura del viaducto de Somonte (Gijón)

Las retenciones afectaron a los carriles sentido Oviedo y Avilés

El atasco en la A-8

El atasco en la A-8

Gran atasco en la "Y". Cientos de conductores estuvieron atrapados en la autopista, a la altura del viaducto de Somonte (Gijón), a primera hora de esta tarde a consecuencia de un accidente de tráfico. La caravana de coches superó los 4 kilómetros y afectó a los dos carriles sentido Oviedo/Avilés de la A-8.

Atasco en el viaducto de Somonte

Atasco en el viaducto de Somonte / LNE

Las retenciones, que duraron aproximadamente una hora, fueron desde Porceyo hasta más allá de la fábrica de ArcelorMittal en Gijón. Es decir, hasta poco antes de Serín.

TEMAS

  1. Un Pelayo de 70 metros y rebajar el Muro, entre las ideas para la playa verde de Gijón
  2. Muere el menor gijonés que sufrió un accidente de coche en agosto junto a su familia en Guadalajara
  3. Lágrimas, duelo y cariño por el menor que falleció tras un accidente en Guadalajara
  4. Esta emblemática sidrería de Gijón reabrirá en noviembre: así será la nueva vida de 'un templo' de la hostelería
  5. Investigan una presunta violación a una joven en Gijón: 'A esa hora no había nadie por la calle
  6. El barco de suministros que entró al Muelle de Gijón para evitar consignatario y levantó las críticas de los usuarios acaba detenido por Capitanía
  7. Una inversión de 2,8 millones de euros y 30 nuevos puestos de trabajo: así es el nuevo Mercadona que acaba de abrir en Gijón
  8. Así se elegirá el diseño final de la playa verde de Gijón: un Pelayo gigante, zona de juegos acuáticos... ¿Cuál te gusta más?

Más de 4 kilómetros de atasco durante una hora en la "Y" a la altura del viaducto de Somonte (Gijón)

Más de 4 kilómetros de atasco durante una hora en la "Y" a la altura del viaducto de Somonte (Gijón)

Un paseo por Agropec y una novedosa investigación para potenciar las ganaderías: así ha sido la inauguración de "la feria por excelencia" de Asturias

Un paseo por Agropec y una novedosa investigación para potenciar las ganaderías: así ha sido la inauguración de "la feria por excelencia" de Asturias

Este es el instituto de La Calzada con una reconocida propuesta innovadora en educación... y abierta al barrio

Este es el instituto de La Calzada con una reconocida propuesta innovadora en educación... y abierta al barrio

Un conductor "deslumbrado por el sol" atropella a dos personas en Gijón

Un conductor "deslumbrado por el sol" atropella a dos personas en Gijón

¿Cuándo pueden volver los perros a la playa de San Lorenzo de Gijón?

¿Cuándo pueden volver los perros a la playa de San Lorenzo de Gijón?

El Rafa Nadal Academy Padel Tour llega a Gijón por primera vez: fechas, inscripción...

El Rafa Nadal Academy Padel Tour llega a Gijón por primera vez: fechas, inscripción...

Gijón acoge un encuentro de jazz el próximo 4 de octubre

Gijón acoge un encuentro de jazz el próximo 4 de octubre

Veterinarios y embajadores de Gijón

Veterinarios y embajadores de Gijón
Tracking Pixel Contents