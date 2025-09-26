Concentración a las puertas del instituto Doña Jimena de Gijón para denunciar el "genocidio" en Palestina

Miembros de la comunidad educativa del IES Doña Jimena de Gijón se concentraron este viernes a las puertas del centro para denunciar el "genocidio" en Palestina. Lo hicieron en un acto al que asistieron también docentes de los institutos Jovellanos y Fernández Vallín y en el que se leyó un manifiesto. "No es normal comenzar este curso con normalidad", subrayaron los participantes, que lucieron una pancarta que rezaba "Stop genocidio".

“Imposible guardar silencio ante lo que está ocurriendo en Gaza; no podemos dejar de pensar en los más de 20.000 niños y niñas que no están ocupando sus puestos escolares por haber sido cruelmente asesinados", resaltaron los docentes, que agregaron que "se cuentan también por miles quienes han sufrido mutilaciones o heridas de gravedad”.

En el manifiesto, asimismo señalaron que “las instituciones educativas en la Franja de Gaza se han convertido también en objetivo de guerra y están sufriendo las consecuencias de la inhumana violencia ejercida por Israel: bombardeos de escuelas, de universidades y centros de estudio e investigación, de bibliotecas…, así como miles de asesinatos, tanto entre los colectivos docente e investigador como entre estudiantes”.

Los participantes aseveraron que “la educación para la paz es un deber ético y legal del que no debe desentenderse el sistema educativo". "La escuela no puede vivir de espaldas a la realidad, debe combatir la deshumanización y defender la dignidad humana e ineludiblemente tenemos que denunciar el genocidio de la población palestina, el insoportable dolor que presenciamos a diario, en directo", añadieron.

Además, los docentes declararon que "es urgente implicarse ante esa terrible violación de los derechos humanos, ante el intento de exterminio de una población sometida a una inimaginable crueldad”. “No podemos permitir que las futuras generaciones crezcan insensibles a lo que ocurre en el mundo”, culminaron.