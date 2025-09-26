Un conductor "deslumbrado por el sol" atropella a dos personas en Gijón

Dos personas han resultado heridas esta mañana en Gijón después de que un conductor los arrollase cuando circulaba por la avenida de Gaspar García Laviana, en la confluencia con la calle Guipúzcoa. Un atropello que obligó a intervenir a varios efectivos de la Policía Local así como a los servicios sanitarios, que optaron por el traslado de las dos personas afectadas, un hombre y una mujer, con lesiones de distinta consideración. Esta vía concentra muchos accidentes a lo largo del año.

El accidente ocurrió sobre las nueve de la mañana. El conductor del vehículo circulaba en dirección al parque de Los Pericones por la avenida de Gaspar García Laviana. Explican fuentes municipales que no está claro -y en esa investigación están los agentes para esclarecer las causas- quién tenía preferencia de paso. Algunos testigos, por su parte, señalan que el atropello se produjo en un paso de peatones.

Vista de la avenida de Gaspar García Laviana, esta mañana, después del atropello. / Lne

Todo apunta a que el conductor del coche perdió el control al verse deslumbrado por el sol, "muy bajo por las primeras horas del día". Eso motivó que arrollase a dos personas. La peor parte, según esos mismos testigos, se la llevó una mujer de 77 años que quedó encima del capó y luego se golpeó en el suelo con la cabeza. Al llegar los servicios sanitarios confirmaron que presentaba un traumatismo craneoencefálico y dolor en un pie. No recordaba nada del atropello. Fue trasladada en UVI móvil hasta el hospital para una exhaustiva revisión.

La otra persona herida en el atropello fue un varón que se quejaba de un fuerte dolor en el codo. También este hombre fue trasladado por los equipos sanitarios.

Una vía conflictiva

En Gaspar García Laviana son frecuentes los accidentes. El pasado mes de abril, por ejemplo, un hombre de 39 años resultó herido después de ser arrollado por un conductor que, luego, se dio a la fuga y motivó un operativo policial para localizarlo. Más grave fue el atropello ocurrido en abril del pasado año, cuando un joven que circulaba en patinete eléctrico resultó herido muy grave tras colisionar con un coche en el cruce con la avenida Schulz.

Hay que remontarse hasta 2012 para recordar un trágico atropello que le costó la vida a dos personas, dos mujeres de 71y 74 años respectivamente. Dos hombres fueron condenados por aquel atropello a penas de cuatro años de cárcel al circular a 84 kilómetros por hora en una vía cuya velocidad está limitada a los 50 kilómetros por hora. Invadieron la acera en un paso de peatones donde esperaban las septuagenarias.