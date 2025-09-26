La cultura desborda Gijón: así fue una Noche Blanca en la que "el público siempre responde"

Gijón se dio este viernes un baño de masas y de cultura. La Noche Blanca, que arrancó a media tarde bajo un imponente sol, volvió a inundar la ciudad gracias a las casi 40 actividades que acogieron 21 espacios, en los que gijoneses y visitantes comprobaron de primera mano la fortaleza cultural local merced a actividades que fueron desde visitas guiadas y talleres hasta conciertos, instalaciones audiovisuales o coloquios. Una oferta concentrada en un breve lapso temporal y para todos los gustos en galerías, museos, centros de arte y otros equipamientos, cuyos responsables reivindicaron que el público "siempre responde".

Los más pequeños tomaron protagonismo en la galería Aurora Vigil-Escalera con el taller "El juego de crear", impartido por Noemí González, que realizó con los críos una aproximación al arte abstracto y abordó las diferencias entre cuadros y esculturas a partir de la exposición "Ver/Sentir/Habitar", de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi, que posteriormente participaron en una mesa redonda junto a Fernando Castro Flórez. Los niños elaboraron sus propias creaciones con diversos materiales bajo la guía de Noemí González, que ensalzó actividades de este tipo en la Noche Blanca. "Es fundamental para que entiendan que el arte no solo se puede mirar, sino que se puede interactuar con él", sostuvo. "Los niños son el futuro", declaró Aurora Vigil-Escalera, que resaltó que las plazas para la sesión volaron el mismo día de su anuncio. "El público responde en la Noche Blanca con mucho cariño e ilusión; es para estar orgullosos, somos la envidia de muchas ciudades", manifestó la galerista.

El cartel de "completo"

Si en la galería LaSalita apostaron por la danza contemporánea y tribal, por los títeres o por la inauguración de la exposición "Geometría Mentales", de Jorge Enrique Caro, en el Palacio de Revillagigedo las visitas guiadas para disfrutar de la muestra "Gijón/Xixón. Epicentro. Fotografía, 1858-1992" colgaron el cartel de "completo". Allí estaban el ovetense Nacho Martínez y el langreano Manuel Gutiérrez, que se inscribieron con antelación para evitar sustos. Además, era su primera vez en la exposición, que clausura sus puertas mañana. "Queríamos aprovechar la oportunidad", afirmó Martínez, que destacó la "organización" de la Noche Blanca, una cita para "acercar la cultura de manera más llamativa". En una línea similar se expresó Manuel Gutiérrez, para quien esta celebración "abre nuevas experiencias a nivel cultural". Del Revillagigedo ambos marcharon cerca, al Museo Casa Natal de Jovellanos, para ver la acción performativa "Secretos del Alcoba: Una performance de Miss Beige", del álter ego de la artista Ana Esmith. Por el Palacio de Revillagigedo también se pasaron Montse Paesa y su hija Diana Andrés, de nueve años. "Esta es una iniciativa estupenda, una idea pistonuda", aplaudió Paesa, que resaltó que, para incentivar la cultura local, "las puertas abiertas son muy importantes".

La Noche Blanca de Gijón, en imágenes / Marcos León

Un concierto de "Clave de Trío" en la galería Llamazares estuvo precedido por una visita guiada a la muestra "La vida romántica", de Juana García-Pozuelo. "Ha habido mucha afluencia de gente y público nuevo", festejó Diana Llamazares, encargada de guiar el recorrido por las obras que componen la colección que alberga el espacio y que derivó también en una conversación sobre el funcionamiento de las galerías. "El verdadero éxito es dar a conocer nuestro trabajo", sostuvo Llamazares, que ensalzó el "continuo flujo de gente" durante las horas de la Noche Blanca. "Es un balance muy positivo en público, en actividades y en el nivel de las mismas; la Noche Blanca va creciendo", subrayó Diana Llamazares, de cuya galería salían, folleto en mano, la pareja formada por Andrea Recio y Julio Rodríguez. Anteriormente habían visitado la galería Escondida y su próxima parada era Aurora Vigil-Escalera. La ruta estaba bien definida. Indicó Recio que la Noche Blanca es una iniciativa "maravillosa" y "una forma de acercar el arte a todos para que podamos disfrutarlo". También encomió a Gijón como enclave cultural. "Está muy activo; es una de las ciudades con más oferta y variedad", proclamó Recio. Para Rodríguez, amante del arte y de la música, la de ayer era una velada perfecta. "Se pasa muy bien", confesó.

"Apreciar lo que tenemos"

En el Museo del Ferrocarril de Asturias, los visitantes se sintieron como "reyes" al conocer el interior de los coches salones y quienes se pasaron por Laboral Centro de Arte y Creación Industrial –como Montserrat López Moro, concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, que hizo un itinerario por algunos de los equipamientos participantes–, disfrutaron con el proyecto multidisciplinar "Omegaville. Los 3 Cerditos".

"Esto es solo la prueba de sonido; vamos a tocar a las ocho de la tarde", exclamaba poco después de las 18.00 horas uno de los integrantes de "Puño Dragón", la banda asturiana de rock alternativa que puso el ritmo en la plaza del Instituto, sobre el escenario en la calle Francisco Tomás y Valiente. Pegada al mismo aguardaba al inicio del recital Ana Bedoya, palentina afincada en la ciudad, que aseguró que la Noche Blanca representa una iniciativa "excelente" para conocer la oferta cultural local. "A veces no apreciamos lo que tenemos", aseveró Bedoya, que en cuanto salió del trabajo se adentró en la Noche Blanca, que llegó también al Antiguo Instituto, donde Mento Hevia brindó una performance musical para amenizar la estancia a los visitantes de la exposición "Studiolo", de la Colección Candela Álvarez Soldevilla, muestra inequívoca de la amplia programación de una Noche Blanca que ayer se adentró en cada rincón.