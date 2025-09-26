Fiesta y solidaridad en la agencia La Playa
Una recogida de comida en favor del Banco de Alimentos de Asturias marcó desde la solidaridad la cita festiva anual de personal y clientes de la agencia La Playa en su undécima edición.
