Gijón acoge un encuentro de jazz el próximo 4 de octubre
Se celebrará en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur
La entrada es gratuita hasta completar el aforo
S. F. L.
El coro "Más que jazz" de Gijón, con su su director, Víctor Velasco, a la cabeza, celebrará su V encuentro coral "Mucho más que jazz" el próximo sábado 4 de octubre en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur. La cita, "un recital escogido y variado", según destacan los integrantes del colectivo, contará con la participación, además del coro anfitrión, de "La Coral Oihartzuna, de Muskiz" (Vizcaya), y el "Coro del IES María Guerrero", de Villalba (Madrid). La entrada es gratuita hasta completar el aforo. La cita arrancará a las siete de la tarde.
"Más que jazz" es un coro de voces mixtas nacido en 2012 en el Conservatorio Profesional de Música de Gijón. "Su repertorio abarca estilos como swing, blues, bossa nova, gospel o soul, interpretados a capela o con acompañamiento instrumental", señalan.
