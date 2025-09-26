Gijón, pletórica ante la llegada de Alejandro Sanz en su nueva tour por España: "Hemos hecho un gran esfuerzo para incluir la ciudad en la gira nacional"

Tras un intenso año en Gijón de conciertos, con las visitas de Joaquín Sabina, Leiva o Bonnie Tyler, por citar algunos ejemplos, la ciudad se prepara para seguir albergando grandes citas musicales. En concreto, el cantautor y compositor madrileño Alejandro Sanz acaba de anunciar las ciudades de su nueva gira en España que arrancará en el mes de junio y Gijón está entre las once localidades elegidas. "Desde Divertia hemos hecho un gran esfuerzo para incluir Gijón en la gira nacional de ciudades seleccionadas por el artista. Con su espectáculo dará comienzo una variada y extensa programación veraniega que volverá a ser para todos los gustos", destaca Oliver Suárez, presidente de la empresa municipal.

El cartel con los nuevos conciertos anunciados. / Lne

La nueva gira de Alejandro Sanz lleva por título "¿Y ahora qué?", el proyecto discográfico que el intérprete lanzó el pasado viernes 23 de mayo. "¿Y ahora qué?" es "un título que nace desde la idea de una frase cotidiana, algo que vive con nosotros y se convierte en una búsqueda poética; responde al curioso, la pregunta del luchador y del inconformista. "¿Y ahora qué?’ es la pregunta dirigida a todos aquellos que no se satisfacen nunca con lo más fácil", señalan desde el entorno del cantautor, que no actuaba en la ciudad desde hace más de una década.

La quinta visita a Asturias del español con más Grammy

Alejandro Sanz, el artista español con mayor número de premios Grammy en la historia, visitó Gijón por última vez en 2015. De hecho, será la quinta visita que el compositor madrileño haga a Asturias, después de los conciertos de 1998 y 2001, ambos en el estadio El Molinón, Gijón; el de 2004 en San Lázaro, Oviedo; y el de 2015, que se celebró en el Palacio de los Deportes de La Guía, también en Gijón. "Este nuevo concierto será el punto de partida del verano gijonés de 2026", destacan desde Divertia.

En su última visita a la capital marítima del Principado, Alejandro Sanz actuó ante cerca de 5.000 personas entregadas a las canciones de siempre dentro de una gira que llevó por título "Sirope". Ese año 2015 actuaron también en Gijón intérpretes de la talla de Lenny Kravitz y Elton John, ambos en el mismo Palacio de La Guía.

En el elenco de ciudades que el propio artista desveló ayer por la mañana en sus redes sociales, además de Gijón, hay otra decena de localidades que entre los meses de junio y julio darán forma a una gira que arrancará el 6 de junio en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Alejandro Sanz también estará en Bilbao, Mallorca, Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Murcia, Valencia, La Coruña y Fuengirola. "Todas mis ganas en un solo cartel. ¿Y ahora qué? Gira España. Vamossss", fue su comentario en su perfil de la red social Instagram acompañando la imagen del cartel promocional con todos los conciertos.

Entradas a la venta el día 9

La cita en Gijón –la segunda parada española de "¿Y ahora qué?", tras su paso por varios países de Latinoamérica– está prevista para el 12 de junio del próximo año. El lugar seleccionado es el parque de los Hermanos Castro de Gijón, sede junto a la explanada de Poniente de los últimos grandes conciertos en la ciudad. Las entradas, según refleja el propio artista, saldrán a la venta a partir del próximo día 9 de octubre a las diez de la mañana.