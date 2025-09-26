Habaneras en Pumarín
El Coru de Muyeres de San Esteban (Oviedo), el Coro Minero de Turón y el Coro del Centro Asturiano de Oviedo conformaron la propuesta de la primera jornada del XVI Encuentro Coral Nacional de Habaneras y Canción Marinera de Gijón, que tuvo lugar en el centro municipal de Pumarin "Gijón Sur "bajo la organización de la coral de Porceyo.
