Un "house tour" por el histórico Palacete de Capua: así es por dentro el imponente edificio de Gijón que cambia de manos

¿Quién no se lo ha preguntado? ¿Quién, cuando ha pasado por delante de su impresionante balcón con vistas directas a la Escalerona, no se ha cuestionado cómo sería vivir ahí? ¿Qué secretos se esconden tras sus paredes granates? ¿Quién mira tras sus grandes ventanales? Todo gijonés que alguna vez haya pasado por el final de la calle Ezcurdia, dejando bien a la derecha o bien a la izquierda la playa de San Lorenzo seguramente se haya hecho estas preguntas alguna vez al avizorar con sus ojos el Martillo de Capua y el Palacete de Capua, un edificio este último que está en boga en las últimas horas puesto que cambia de manos. Todas esas preguntas ahora tienen respuestas ya que LA NUEVA ESPAÑA ha podido acceder a su interior y hacer un "house tour" por su planta baja.

El interior del Palacete de Capua, en el número uno de la calle homónima, sorprende. En él, aún viven los Alvargonzález-Rodríguez. Estarán ahí durante los próximos meses puesto que gran parte de ese bloque ya es propiedad de Instituto Urológico Asturiano, tras haber culminado la compra del 46 por ciento de las acciones. Tras picar en el timbre, las puertas del Palacete se abren y ahí se accede directamente a una vivienda con un vestíbulo de grandes dimensiones, de suelo de mandera, techos altos y un gran reloj de péndulo da la bienvenida.

Así es el Palacete de Capua por dentro: en imágenes / Marcos León

Un total de 13 habitaciones componen el entresuelo, es decir, la planta de la casa que queda a ras de la calle Ezcurdia. Son otras 14 las que hay en la primera planta y unas pocas menos tiene el ático. Algunas de esas habitaciones son grandes salones, con grandes lámparas de araña colgando del techo y paredes llenas de cuadros.

Una de las joyas de la corona es el gran balcón que da a la calle Ezcurdia. Un balcón que tiene, a buen seguro, una de las mejores vistas de Gijón. Pero un balcón, que cuentan fuentes de familia, no es todo lo idílico que podría parecer puesto que el nordeste golpea fuerte. Eso sí, es un gran lugar para disfrutar en mejor posición que ninguna de la noche de los Fuegos de la Semana Grande.

Un edificio con raíces asturianas y británicas

El martillo de Capúa abarca los inmuebles de los portales uno y tres de la calle Capua y dos de la calle Ezcurdia. Fue construido en la década de 1880 por Anie Treacher y su marido Alejandro Alvargonzález Alvargonzález, quien fuera alcalde de Gijón.

El matrimonio de Anie Treacher le hizo perder el favor de su padre, un «sir» inglés que la desheredó. Un tío de Anie, que había hecho fortuna en la India, aportó fondos para construir el palacete de Capua en una finca de los Alvargonzález. El inmueble fue proyectado por el arquitecto Mariano Marín Magallán. En sus orígenes, contaba con una cúpula característica en el edificio que hace esquina.